Kontrollü minare yıkımında bir işçi yaralandı - Son Dakika
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Kontrollü minare yıkımında bir işçi yaralandı

02.03.2023 10:10

Kontrollü minare yıkımında bir işçi yaralandı Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar işçinin yaralanmasına neden oldu Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar...

Kontrollü minare yıkımında bir işçi yaralandı

Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar işçinin yaralanmasına neden oldu

ADANA - Adana'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar işçinin yaralanmasına neden oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 şehri etkiledi. Bunların arasında bulunan Adana'da da 13 bina yıkılırken 200 bina ağır hasar aldı. En çok hasar alan yapılardan biri de camiler oldu. Adana'da bulunan bin 474 caminin 7'sinin minaresi depremde kendiliğinden yıkıldı. 150 cami minaresi ise hasar aldığı için tehlike oluşturmaya başladı. Bu nedenle minareler tek tek kontrollü şekilde yıkılmaya başladı. Bir minare yıkımı sırasında ise minareden kopan parça işçinin yaralanmasına neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. İşçinin yardımına yanındaki arkadaşları koştu. Yıkımdan sonra ortalığı toz bulutu kapladı. İşçi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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