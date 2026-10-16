Konya Bozkır'da muhtarlar ve idare şube başkanları istişare toplantısında buluştu - Son Dakika
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Konya Bozkır'da muhtarlar ve idare şube başkanları istişare toplantısında buluştu

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Konya Bozkır\'da muhtarlar ve idare şube başkanları istişare toplantısında buluştu
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilçe idare şube başkanları ve muhtarların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Konferans Salonu'ndaki toplantıda ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilçe idare şube başkanları ve muhtarların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin genel durumu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemler, vatandaşlara sunulan hizmetler ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Ayrıca mahallelerin ihtiyaç ve talepleri görüşülerek çözüm odaklı istişareler yapıldı.

Toplantıya, Bozkır Kaymakamı Enes Özkan, İlçe Belediye Başkanı Nazif Karabulut, ilçe idare şube başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA
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