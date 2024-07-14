Konya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul Kampı düzenledi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul Kampı düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul Kampı düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 yaş ve üzeri engelli erkek çocuklarının babalarıyla birlikte katıldığı 'Baba-Oğul Kampı' gerçekleştirdi. Kamp boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi ve katılımcılar çok mutlu oldu.

14.07.2024 14:07  Güncelleme: 14:13
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 yaş ve üzeri engelli erkek çocuklarının babalarıyla birlikte katıldığı "Baba-Oğul Kampı" gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları Beyşehir Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe babaları ile birlikte 60 özel genç katılım sağladı. Babalar ve oğulları 2 gece 3 gün süren kamp programında yakan top, halat çekme, salon oyunları, paintball, sokak oyunları, okçuluk, badminton, survivor, futbol, basketbol, voleybol ve tandem bisiklet sürüşü gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Özel gençler çok mutlu oldu

Oğlu ile kampa katılan İsmail Dığrak, kampın çok güzel geçtiğini belirterek, "Oğlum zaten Bilgehane gibi Büyükşehir Belediyesi'nin farklı imkanlarından faydalanıyor. Kampı dolu dolu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikle bizlere fırsat verdi. Baba-oğul ilişkileri biraz daha güçleniyor" dedi.

Kampta çeşitli etkinliklerle eğlendiklerini anlatan Ali Songurtekin ise, "Bu kampı yapanlardan Allah razı olsun. Biz çocuğumla burada çok güzel vakit geçirdik. İnşallah devamını bekliyoruz. Başkanıma, buradaki personel arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kampa katılan özel gençler de kampı çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi (ENDEM) daha önce de 7 yaş ve üzeri özel kız çocukları ile anneleri için "Anne-Kız Kampı" düzenlemişti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul Kampı düzenledi - Son Dakika

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