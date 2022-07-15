Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:47

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Mevlana Meydanı'nda anma programa düzenledi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Mevlana Meydanı'nda anma programa düzenledi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın devamında, alana kurulu dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz'da tankın önüne yatan insanların tek bir paydada buluşarak milletin sarsılmaz iradesini birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiklerini ifade ederek, "Hain FETÖ örgütünün hesaba katmadığı bir şey tarihinde destanlar yazan Türk haklının vicdanı, cesareti, vatan ve bayrak sevdasıydı. Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz direnişi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin vatan bayrak şuuru ile kazanılmış bir milli zaferdir. 15 Temmuz sivil direnişi ve demokrasinin zaferidir. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen bir grup, vatan haininin meşru iktidara düşürmek çabası karşısında insanlık tarihinde eşine ender rastlanan ibretlik bir mücadele verilmiştir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, 15 Temmuz'da demokrasinin büyük bir sınav verdiğini belirterek, "Şükürler olsun bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmıştır. Devletimize ve milletimize karşı yapılan bu ihanet cezasız kalmamış ve hain FETÖ zihniyetiyle dünyanın her yanında büyük bir mücadeleye başlanmıştır. Bu anlamda vatanımızın bekası için mücadele eden bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlar kervanına katılarak canını ortaya koymuş şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bize düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına tüm yüreklerde ilelebet yaşatmak ve bizlere bizden sonraki nesillere bu şuuru miras olarak bırakmak olacaktır. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi vatanımız, milletimiz ve mukaddesatımız ortak paydasından hiç ayrılmadan bu birlik ve beraberliğimizi ebediyen sürdüreceğimize de yürekten inanıyorum. Rabbim vatanımızın ve milletimizin istikbaline göz dikenlere fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Programa protokol mensupları ve Mevlana Meydanı'nı bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı. Anma programı, Ömer Karaoğlu, Dursun Ali Erzincalı ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu konseri ile sürdü.

(İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca/İHA)

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Kaynak: İHA

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