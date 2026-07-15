Konya'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika
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Konya'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Konya\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı
15.07.2026 23:34  Güncelleme: 23:46
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Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Yürüyüş, saygı duruşu ve Kur'an tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi. Şehit eşi Seda Kiremitçi, Belediye Başkanı Altay, Vali Akın ve Milletvekili Baykan birlik mesajları verdi.

Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Kılıçarslan Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program, mehter takımı eşliğinde emniyet ve jandarma motorize timleri kortejiyle birlikte anma yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi. Programda konuşan 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin eşi Seda Kiremitçi, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak bizim şehitlerimize olan namus borcumuzdur. Bizler nefes aldıkça, bu meydanlar dolup taştıkça, ezanlarımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Bugün ülkemize yönelik tehditler savuran tüm zalim odaklar 15 Temmuz destanını iyi okumalıdır. Bu aziz millet iradesine uzanan eli de vatanına çevrilen namluyu da her zaman boşa çıkarmasını bilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızın ve milletimizin bekası için dün olduğu gibi bugün de her türlü fedakarlığı göze almaya, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, "15 Temmuz gecesi canlarını aziz vatanımız uğruna feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ezelden ebede bu topraklar, bu vatan, bu bayrak, bu din için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyorum" şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim hakkın ve halkın yanında saf tuttuğumuzu, milletimizin ve memleketimizin selameti için daima var gücümüzle çalışacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Bugün Türkiye'miz her alanda daha güçlüdür ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık yolunda yükselmeye devam edecektir. Biz şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatanımızı korumaya, büyütmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa protokol mensupları ve Kılıçarslan Meydanı'nı ellerinde bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika

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