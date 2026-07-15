Konya\'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti

Konya'da 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi.

Konya Şehitliğinde protokol mensupları, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program düzenlendi. Protokol mensupları ilk olarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Kur'an-Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edildi.

Şehitlik ziyaret programına; Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri katıldı. - KONYA