Konya'da 200 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'da 200 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi'nde yeni lavanta fidelerinin ekim çalışmaları başladı.

Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 90 bin metrekarelik alana 250 bin metrekare daha eklenerek 340 bin metrekareye ulaşan ve büyütme çalışmaları tamamlanan Karatay Lavanta Bahçesi'ne yeni lavanta fideleri ekilmeye başlandı. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen söz konusu çalışmayla genişletilen yeni alanda 200 bin adet fide daha toprakla buluşturuldu. Ekiplerin lavanta dikim çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Yeni ekilen fidelerle Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavanta sayısı 300 bini buldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, güzelliği ve eşsiz kokusuyla 2 yıldır Karatay'a, Karataylılara görsel şölen yaşatan Karatay Lavanta Bahçesi'nin, 90 bin metrekareden 340 bin metrekareye yükseltilmesiyle Konya'ya farklı bir boyut kazandıracağının altını çizdi. Ekiplerin Karatay Lavanta Bahçesi'ne 200 bin adet lavanta fidesini daha toprakla buluşturduğunu ifade eden Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'nin kapılarını açtığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.