Konya\'da 23 Nisan\'da Belediye Başkanı koltuğunu öğrenciye devretti

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Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Genç'e bıraktı. Hatice Kübra Genç, Karatay'da özellikle çocuklar için yaptığı hizmetler ve projeler dolayısıyla bütün Karataylı çocuklar adına Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karatay Belediye Başkanlığı koltuğuna Birol Polat İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hatice Kübra Genç oturdu. Hatice Kübra Genç'i makamında ağırlayan Başkan Hasan Kılca, koltuğuna oturan çocuk başkan Hatice Kübra Genç'e bir talimatı olup olmadığını sordu. Çocuk Başkan Hatice Kübra Genç, Karatay'da çocuklar için önemli hizmetler yapıldığını söyleyerek söz konusu yatırımlar için tüm Karataylı çocuklar adına Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

"Siz bizim geleceğimizsiniz ve sizler için ne yapsak azdır"

23 Nisan'a özel olarak koltuğunu Hatice Kübra Genç'e devreden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Tüm dünya çocuklarına armağanı edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Çünkü siz çocuklarımız bizim geleceğimizsiniz ve sizler için ne yapsak azdır. Bugüne kadar onlar için pek çok park, spor ve sosyal tesislerin yanı sıra birçok eğitim projesini hayata geçirdik. Bundan sonra da onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelecekte bu makamların sahibi yine çocuklarımız ve gençlerimiz olacak" ifadelerini kullandı. - KONYA