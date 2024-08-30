Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 22:49
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

KONYA - Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar buradaki törenin ardından Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada Vali vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreniyle sona erdi.

Programlara, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Konya, Kutlamalar, Yerel, Politika, Son Dakika

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