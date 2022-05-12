Konya'da AKP'li Belediye İmza Topladıkları Gerekçesiyle İşçileri İşten Çıkardı - Son Dakika
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Konya'da AKP'li Belediye İmza Topladıkları Gerekçesiyle İşçileri İşten Çıkardı

12.05.2022 17:58
Konya'da AKP'li Belediye İmza Topladıkları Gerekçesiyle İşçileri İşten Çıkardı

Konya’nın AKP’li Karatay Belediyesi’nin işten çıkardığı 5 işçi, imza topladıkları için tazminatsız ve savunmaları alınmadan işten çıkarıldıkları gerekçesiyle yargıya başvurdu.

TANER ÖZAY

Konya'nın AKP'li Karatay Belediyesi'nin işten çıkardığı 5 işçi, imza topladıkları için tazminatsız ve savunmaları alınmadan işten çıkarıldıkları gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Konya Karatay Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri çalışan F.D., Y.E., H.U., M.K., ve Ş.A., işten çıkarıldı. İşçiler, amirlerinin değişmesi nedeniyle imza topladıkları için tazminatsız ve savunmaları alınmadan işten çıkarıldıklarını belirterek, yargıya başvurdu. İmza kampanyasına 180 işçinin katıldığı, ancak belediyenin göz dağı vermek için söz konusu 5 işçiyi işten çıkardığı, bağlı oldukları sendikanın da işçilere sahip çıkmadığı ileri sürüldü.

"ASILSIZ ŞİKAYETTE BULUNDUNUZ, İMZA TOPLADINIZ, HAKİKATİ OLMAYAN BEYANDA BULUNDUNUZ"

Karatay Belediyesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya İş Mahkemesi'ne sunulan savunmada ise, "Belediyemiz şirketi Karatay A.Ş. bünyesinde ve Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarihli yazısına istinaden amirleri, iş yeri mensupları veya maiyeti hakkında yalan veya yanlış şayialar çıkardığınız asılsız ihbar veya şikayette bulunduğunuz, imza topladığınız, hakikate olmayan bilgi verdiğiniz veya beyanda bulunduğunuz tespit edilmiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Konya'da AKP'li Belediye İmza Topladıkları Gerekçesiyle İşçileri İşten Çıkardı - Son Dakika


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