Konya\'da Aktar, Baharat Çayının Faydalarını Anlattı

Konya'da 43 yıllık aktar Yafes Sinop, mevsimlerin bu sene düzensiz ve değişken olmasının çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini belirterek, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 'baharat çayı' denilen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde olması bazen de normallerin altına düşmesi insanları etkiliyor. Hastalanan çok sayıda kişi ise hastanelerin ve aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bitki çayları ve baharatlara ilgi gösteriyor.
Konya'da 43 yıldır baba mesleği olan aktarlığı devam ettiren Yafes Sinop (73), mevsimlerin dengesiz olduğu zamanlarda baharat çayı diye bilinen bitki çayının içilmesi konusunda tavsiyede bulundu. Yafes Sinop, yapılan bu çayın zaman zaman ya da gelişigüzel içilebileceğini ve yapıldıktan sonra bir hafta boyunca bu çayın tekrar tekrar ısıtılıp içilebileceğini söyledi.
Baharat çayı gribal enfeksiyonlarda etkili
Hastalıklardan korunmak isteyen müşterilere genelde baharat çayı verdiklerini ifade eden Yafes Sinop, "Buna zencefil, tarçın, havlıcan, hibiskus, hatmi, karanfil, kuşburnu, ayva yaprağı, ıhlamur ve adaçayı da ilave edilebilir. Bu çay hazırlanıp biz genelde öğütülmüş değil, doğal kök ve bitki olarak veriyoruz. Biraz biraz baharatlardan atıp kuşburnu biraz fazla koyulur. 15-20 dakika kaynatılıp, eğer demleme olacaksa da altında su kaynaması gerekir. 15 dakika kaynatılıp biraz dinlendirilip afiyetle içilir. İçimi de güzel. Bunu kullananlarda gribal enfeksiyon hemen hemen yüzde sıfır gibi olur, yalnız bunu kış mevsiminde kullanmak kaydıyla. Ayrıca hibiskus var, ekinezya var. Bunlar da kullanılır ama biz genelde 7'li grubu veriyoruz. Hazırlanan çayı bir hafta boyunca tekrar tekrar kaynatıp içme imkanı da var" dedi.
Baharat çayının çeşitli faydaları olduğunu belirten Yafes Sinop, "Akşama kadar belki biz bir dünya bitki çayı içiyoruz. Bahsettiğim çaylar periyodik kullanılabilir de gelişigüzel içilebilir de. Çünkü hem ısıtıcı özelliği var hem toksin atıcı özelliği hem sinir sistemini rahatlatıcı bir özelliği var hem de kan dolaşımını düzenleyici etkisi var" ifadelerini kullandı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Konya'da Aktar, Baharat Çayının Faydalarını Anlattı - Son Dakika
AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları esnasında kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1971 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.
Adana'da bir kişi, sevgililer gününde kız arkadaşını tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi sulama kuyusuna gömen şüpheli, kendini jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, kız arkadaşının cesedinin gömüldüğü yeri gösterdi.
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.30 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?