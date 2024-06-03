Konya'da Gramofon ve Plak Tamircisi Anıları Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Gramofon ve Plak Tamircisi Anıları Yaşatıyor

Konya\'da Gramofon ve Plak Tamircisi Anıları Yaşatıyor

Konya'da yaşayan Orhan Ereler, gramofon, plak ve antika radyo tamiri yaparak anısı olan cihazları eski haline getiriyor. Ereler, müşterilerin ailesinden ya da hikayesinden bir ürünü tamir etmesi için talep ediyor. Tamir edilen cihazlar restore edilerek sahiplerine teslim ediliyor.

03.06.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gramofon, plak ve antika radyo tamircisi Orhan Ereler, anısı olan cihazların tamirini yapıyor. Eski zamanlarla günümüz arasında köprü görevi gören Ereler, anısı olan bir ürünü eski haline getirmenin mutluğunun onun için çok değerli olduğunu ifade etti.

Konya'da yaşayan Orhan Ereler (54), ilkokul yıllarında öğrendiği elektrikli cihazları tamir işini yaklaşık 30 yıldır devam ettiriyor. O yıllarda ustasından öğrendiği gramofon, plak ve antika radyo tamirini şimdilerde aynı hevesle devam ettiren Ereler, anısı olmayan cihazları tamir etmiyor. Ereler'in bir ürünü tamir etmesi için müşterinin ailesinden ya da hikayesinin olması gerekiyor. Gelen plak ve radyoların arızasını tespit eden Ereler daha sonrasında o arızayı tamir ediyor. Tamir olan cihazları restore de eden Erenler, sahiplerine teslim ederken duygusal anların da yaşandığını söyledi.

Mesleğe başlama sürecini anlatan Orhan Ereler, "Elektrikçi olarak mesleğe ilkokul 5. sınıfta başladım. Konya tabiri ile çekirdekten yetiştik. Çıraklık ve kalfalık dönemlerimiz geçti. Yeni nesil elektronikten başladık ama zamanında bu eski cihazları gördüğümüz için bir zaman sonra bu tarz ürünlerin de tamiratını yapan kimse kalmadığı için bu yola başladık. Plak dinleyen veya bu işe düşkün olan arkadaşlarımızın desteği ile eski nesil elektroniğe dönüş yaptık" dedi.

"Tamirimizin yüzde 80-85'i Türkiye genelinden geliyor"

İlk etapta Konya içinde tamirler yaptığını daha sonraki yıllarda ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden müşterilerin geldiğini ifade eden Ereler, "İlk etapta tamir olarak başladık. Konya içi veya başka yerlerden tamirlerimiz başladı. Sosyal medyadan da yaptığımız işi yayınlayınca tüm Türkiye görmeye başladı. Tamirimizin yüzde 80-85'i Türkiye genelinden geliyor. Tamir işinden sonra da cihaz satmaya başladık. Sonrasında da plak talebi oldu. Hem cihaz satışı yapıyoruz, aynı anda da tamirini yapıyoruz. Tamir işimiz çok yoğun. Ürünler eski olduğu için parça bulmakta zorlanıyoruz. Bunlar bayağı bir zaman alıyor. Bütün ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Radyoların eski olanlarını çalışıyoruz. Parçası eksik olanlarını buluyoruz. İç kasalarında sorun varsa restorasyon yapıyoruz. Ahşap, deri, metal olan ürünlerin tamamının bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ürünü müşteriye tamir edip verdiğimiz zaman müşterilerimiz ağlıyor"

Ereler, kendisinin ticaret için cihazların tamirinden daha çok anısı olan cihazların tamiri ile uğraştığını söyledi. Ereler, "Bazı insanlar bu işin ticaretini yapıyor. Bazı insanlarda ailelerinden kalan ürünleri oluyor. Onlar rahmetli olunca, çocukları buluyor. Ama ürünler yıllardır yatmakta olduğu için arızalı. Ailelerin anısına bize tamire getiriyorlar. Tamire gelen ürünlerde neden ticaret ile maneviyatı arıyoruz? Manevi değeri olan ürünlere insanlar değer veriyor. Bodrumdan çıkarıyor çalışmayan ürünlerini bize getiriyor. Biz yapıyoruz, yapıldıktan sonra insanlar bu ürünlerini en güzel şekilde yerine koyuyor. Gelip burada müşterilerin duygulandığı bile oluyor. Annesinin bir ürününü müşteriye tamir edip verdiğimiz zaman, müşterilerimiz ağlıyor. İşte bu durum bizi mutlu ediyor. O ürünü ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. O tarz ürünlerin üzerine daha ağırlık veriyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Radyo, Konya, Yerel, Teknoloji, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Gramofon ve Plak Tamircisi Anıları Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Gramofon ve Plak Tamircisi Anıları Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement