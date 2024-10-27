Konya\'da Apartman Yangını Paniği

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Konya'da apartmanda yangın paniği

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan kadın ise merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında M.K.'ın oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerisevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangında yan dairede mahsur kalan E.B.'ı merdiveni ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi M.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.