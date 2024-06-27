Konya'da Artan Bulantı ve Kusma Şikayetleriyle İlgili CHP'den Açıklama - Son Dakika
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Konya'da Artan Bulantı ve Kusma Şikayetleriyle İlgili CHP'den Açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde artan 'bulantı ve kusma' şikayetleriyle ilgili hastane önünde basın açıklaması yaptı. Şahbaz, salgının nedenini ve nasıl gerçekleştiğini açıklanmasını istediklerini belirtti.

27.06.2024 17:45  Güncelleme: 01:12
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(KONYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde artan "bulantı ve kusma" şikayetleriyle ilgili hastane önünde basın açıklaması yaptı. Şahbaz, "Salgınla birlikte yaklaşık 5 bin hastamız aile sağlığı merkezlerinde ateş, kusma ve eklem ağrısı gibi sorunlarla müracaat ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanındayız ve bu olayın nasıl gerçekleştiğinin açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde artan "bulantı ve kusma" şikayetleriyle ilgili hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, CHP İl Başkanı Bekir Yaman ve CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel de katıldı.

Salgını uzmanlarla ele aldıklarını ve takip ettiklerini belirten Şahbaz, şunları söyledi:

"Cumartesi gününden beri bu olayı yakınen takip ediyoruz. Seydişehir belki tarihinde görülmemiş çok büyük bir salgın yaşadı. Cumartesi günü başlayan bu salgınla birlikte yaklaşık 5 bin hastamız aile sağlığı merkezlerinde ateş, kusma ve eklem ağrısı gibi sorunlarla müracaat ettiler. Bu kadar yoğun bir salgın çok dramatik bir durum. Seydişehir bunu hak etmiyor. Çok ciddi bir halk sağlığı problemi var. Uzmanlarla görüştük ve bu durumun içme suyu kaynaklı olabilecği söyleniyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanındayız ve bu olayın nasıl gerçekleştiğinin açıklanmasını istiyoruz. Biz biliyoruz ki sağlık bakanlığı halk laboratuvarlarında içme suyu kaynakları analiz ediliyor. Daha sonra böyle bir salgın durumunda analizler tekrarlanıyor nedenini bulmak üzere. Aradan geçen 4-5 güne rağmen hala sağlık bakanlığı ve il sağlık müdürlüğü yetkililerinden açıklama gelmedi. Bu olayın nedeni nedir buna yönelik resmi bir açıklama duymak istiyoruz."

Konya\'da Artan Bulantı ve Kusma Şikayetleriyle İlgili CHP\'den Açıklama
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konya'da Artan Bulantı ve Kusma Şikayetleriyle İlgili CHP'den Açıklama - Son Dakika

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