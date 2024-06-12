Konya'da Aynı Mahallede 3 Kişiye Kene Yapıştı

Yerel

Konya'nın Kulu ilçesinde aynı mahallede ikamet eden 3 kişiye kene yapıştı. Doktorlar tarafından çıkarılan keneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Şerefli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden olan E.Y. ve A.Y. ile A.C. vücutlarındaki kaşıntının ardından kaşınan yerleri kontrol ettiklerinde kene yapıştığını gördü. Vatandaşlar, kenelerin çıkartılması için Kulu Bölge Devlet Hastanesine başvurdu. Keneler, doktorlar tarafından olduğu yerden çıkartılarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, yaz aylarında havaların sıcak gitmesi nedeni ile kene ve akrep sokması vakalarının artabildiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu aylarda kırsal alanlarda genellikle hayvanların sıkça otlatıldığı ve geliş gidiş güzergahlarında rastlanıyor. Bu durum karşısında yaz ayları içerisinde yol kenarlarında ve hayvanların otlayabileceği yerlerde piknik yapmak üzere oturulmaması ya da kişilerin bu tür zararlı hayvanların rahatlıkla görebilmeleri için yere beyaz örtü serilmesi ve giysilerinin de açık renkte olmasına dikkat edilmeli. Bu gibi durumlarda eğer ki kene yapışması kendilerinin çıkarmaya kalkmamaları derhal en kısa zamanda sağlık ocağı ya da hastane acil servislerine müracaat etmeliler." - KONYA