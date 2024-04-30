Konya'da Besiciler Girdi Maliyetlerinden Dert Yanıyor - Son Dakika
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Konya'da Besiciler Girdi Maliyetlerinden Dert Yanıyor

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Konya'da büyükbaş hayvan üreticiliği yapan besiciler, artan girdi maliyetlerinin kurban satışını etkilediğini belirtiyor. Yem fiyatlarının yükselmesi ve verilen desteklerin az olması nedeniyle satışların azaldığını ifade eden besiciler, gelecek senelerde bu işi yapamayacaklarını dile getiriyor.

30.04.2024 10:57
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TANER ÖZAY

(KONYA) - Konya'da besiciler artan girdi maliyetlerinden dert yandı. Artan maliyetlerin kurban satışını etkilediğini ifade eden Konyalı besici, "Geçen sene bu zamanlarda ben 40-50 mal satmıştım, şu an 4 tane mal sattım. Bu sene hayırlısıyla bir çıkarsak gelecek senelerde bu işi yapamayacağız. Bitiyoruz, bu şekilde olursa devam edemeyiz. 1 torba yem olmuş 560 lira" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde büyükbaş hayvan üreticiliği yapan besiciler, yem masraflarından ve verilen desteklerin az oluşundan dert yandı.

Geçen sene bu zamanlarda 40-50 tane büyükbaş hayvan satışı gerçekleştirdiklerini bu sene ise henüz 4 tane hayvan satış yapabildiklerini ifade eden besici Tevfik Barıştıran şunları söyledi:

"Şu an satışımız durgun alım için kimsenin gücü yetmiyor. Geçen sene bu zamanlarda ben 40-50 mal satmıştım şu an 4 tane mal sattım. Asgari ücretle bir adam gelip kurban alamıyor. Allah yardımcımız olsun. 500 gram su 10 TL. 1 kilogram süt 13 TL. Yani bu yemi karşılamıyor. Masrafını çıkarmıyor. Bu sene hayırlısıyla bir çıkarsak gelecek senelerde bu işi yapamayacağız. Bitiyoruz, bu şekilde olursa devam edemeyiz. 1 torba yem olmuş 560 lira. Geçen sene 230-240 liraya alıyorduk. Bu sene mümkün değil altından çıkamayız. Saman olmuş 4 bin lira. Yani zor Allah yardımcımız olsun."

Geçen seneye oranla bu sene satışlarının azlığına dikkat çeken bir diğer besici Deniz Yılmaz ise, "Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 150 gibi büyük bir fark var. Geçen sene yem fiyatları 220-230 lira bandıydı. Bu sene peşin yem fiyatı 560 lira civarında baya bir artış var. Geçen sene bu zamanlarda ben 70-80 tane hayvan satıyordum. Bu yıl daha 10 tane bile satamadım. Gelecek seneye biraz zor ne olacağımız belli değil. Şayet besici kendi ekip dikerse bir nebze kurtarıyor. Öbür türlü yemciyle ortaksınız sadece hamallığını yapıyoruz. Kurbana 50 gün falan biz 60-70 tane hayvan satıyorduk bu sene 10 tane hayvan satabildik şu an iyi olur diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konya\'da Besiciler Girdi Maliyetlerinden Dert Yanıyor
Kaynak: ANKA

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