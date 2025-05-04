Konya'da CHP Mitingi Yoğun İlgi Gördü

Haber: Taner ÖZAYA

(KONYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, hem katılım hem de yarattığı etki açısından dikkatİ çekti. Konyalı vatandaş, "Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda bu kadar kalabalığın olması artık mevcut iktidarın çok geçerli olduğunu göstermiyor. Sanırım bir erken seçim tüm halkımız için milletimiz için iyi olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Konya mitingi, yoğun ilgi gördü. Mitingin ardından konuşan Konyalı vatandaşlar, yaşanan coşkunun sıradan bir kalabalıktan ibaret olmadığını, halkın değişim talebinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Miting alanındaki yoğunluğu değerlendiren bir Konyalı vatandaş, "İnsanların tepkisi, halkın tepkisini gördük. Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda bu kadar kalabalığın olması artık mevcut iktidarın çok geçerli olduğunu göstermiyor. Sanırım bir erken seçim tüm halkımız için, milletimiz için iyi olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Zafer Meydanı da komple doluydu: Geliyoruz"

Başka bir vatandaş ise meydandaki kalabalığın Kılıçarslan'la sınırlı kalmadığını, Zafer Meydanı'nın da tamamen dolduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Adamın dediği kadar da oldu cidden. Kılıçarslan almadı dahi. Kılıçarslan bunun için Zafer de komple doluydu. Bu demek oluyor ki insanların gözü açıldı artık. Geliyoruz diyor. Durduran yok artık. İki tane başkanımız içeride. Biri Selahattin Demirtaş, biri de Ekrem İmamoğlu. İkisi çıktığı an bu Türkiye'yi artık kimse durduramaz. Herkes artık onunla girecek Allah izin verirse."

Röportajın sonunda Özgür Özel'e atıfla konuşan vatandaş, "Geliyoruz diyor, geliyoruz. Durduran olmayacak diyor. Bu sene o sene diyor ve geçiyor" dedi.

"Bir haftadır hazırlanıyordum"

Kendini "Milli Görüşçü" olarak tanımlayan başka bir katılımcı ise mitinge haftalar öncesinden hazırlandığını belirterek, "Çok memnun kaldım. Çok sevindim. Ben Milli Görüşlüyüm. O mitinge bir haftadır hazırlanıyorum. Evet. İyi oldu yani. Gittik geldik. İlk defa bu katılımı gördüm. İlk defa gördüm" diye konuştu.

Mitingin demokratik katılım açısından önemine dikkati çeken bir diğer vatandaş ise, "Yapılmalı yani. Herkes özgürce fikirlerini paylaşabilmeli. Ben şahsen çok memnun oldum. Bence daha fazla olabilirdi ama yine de kötü değildi. Fazlalaşacağını da umuyorum" ifadelerini kullandı.

Miting hakkında değerlendirme yapan başka bir yurttaş ise "Çok güzel bir performans sergilemişler. Her şey çok güzel olacak" dedi.