Konya'da CHP Mitingi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da CHP Mitingi Yoğun İlgi Gördü

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Konya'da düzenlenen miting büyük kalabalıkla yapıldı.

04.05.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Taner ÖZAYA

(KONYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, hem katılım hem de yarattığı etki açısından dikkatİ çekti. Konyalı vatandaş, "Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda bu kadar kalabalığın olması artık mevcut iktidarın çok geçerli olduğunu göstermiyor. Sanırım bir erken seçim tüm halkımız için milletimiz için iyi olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Konya mitingi, yoğun ilgi gördü. Mitingin ardından konuşan Konyalı vatandaşlar, yaşanan coşkunun sıradan bir kalabalıktan ibaret olmadığını, halkın değişim talebinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Miting alanındaki yoğunluğu değerlendiren bir Konyalı vatandaş, "İnsanların tepkisi, halkın tepkisini gördük. Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda bu kadar kalabalığın olması artık mevcut iktidarın çok geçerli olduğunu göstermiyor. Sanırım bir erken seçim tüm halkımız için, milletimiz için iyi olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Zafer Meydanı da komple doluydu: Geliyoruz"

Başka bir vatandaş ise meydandaki kalabalığın Kılıçarslan'la sınırlı kalmadığını, Zafer Meydanı'nın da tamamen dolduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Adamın dediği kadar da oldu cidden. Kılıçarslan almadı dahi. Kılıçarslan bunun için Zafer de komple doluydu. Bu demek oluyor ki insanların gözü açıldı artık. Geliyoruz diyor. Durduran yok artık. İki tane başkanımız içeride. Biri Selahattin Demirtaş, biri de Ekrem İmamoğlu. İkisi çıktığı an bu Türkiye'yi artık kimse durduramaz. Herkes artık onunla girecek Allah izin verirse."

Röportajın sonunda Özgür Özel'e atıfla konuşan vatandaş, "Geliyoruz diyor, geliyoruz. Durduran olmayacak diyor. Bu sene o sene diyor ve geçiyor" dedi.

"Bir haftadır hazırlanıyordum"

Kendini "Milli Görüşçü" olarak tanımlayan başka bir katılımcı ise mitinge haftalar öncesinden hazırlandığını belirterek, "Çok memnun kaldım. Çok sevindim. Ben Milli Görüşlüyüm. O mitinge bir haftadır hazırlanıyorum. Evet. İyi oldu yani. Gittik geldik. İlk defa bu katılımı gördüm. İlk defa gördüm" diye konuştu.

Mitingin demokratik katılım açısından önemine dikkati çeken bir diğer vatandaş ise, "Yapılmalı yani. Herkes özgürce fikirlerini paylaşabilmeli. Ben şahsen çok memnun oldum. Bence daha fazla olabilirdi ama yine de kötü değildi. Fazlalaşacağını da umuyorum" ifadelerini kullandı.

Miting hakkında değerlendirme yapan başka bir yurttaş ise "Çok güzel bir performans sergilemişler. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Yerel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da CHP Mitingi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:18:00. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da CHP Mitingi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.