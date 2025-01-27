Konya'da Çöken Apartmanda Hayatta Kalanlar - Son Dakika
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Konya'da Çöken Apartmanda Hayatta Kalanlar

Konya\'da Çöken Apartmanda Hayatta Kalanlar

Çöken apartmandan kurtulan kardeşler, her şeylerini kaybettiklerini ama sağlıklarının iyi olduğunu söyledi.

27.01.2025 10:10
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Konya'da geçtiğimiz cuma günü çöken apartmandan son anda kurtulan ağabey ve kardeşi, "Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlığımız var" şeklinde konuştu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, Turki Muhammed Cedan ve eşi Emine Mustafa hayatını kaybetti. 6 yıl önce Suriye'den gelen ağabey ve kardeşi ise bina çökmeden önce binadan çıkarak hayatta kaldı. Şimdi akrabalarının evinde misafir olan iki kardeş, binada her şeylerini kaybettiklerini ama sağlıklarının yerinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, enkazdan sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (23), Ahmed Muhammed Cedan (18) ve Halis Cedan (50), Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın"

Ağabey Muhammed El Hüseyin, 6 yıldır bu binada oturduklarını belirterek, "Ben bakkala gittiğim sırada kardeşimi aradım. Bizim bina yıkılıyor diye haber verdim. Sonra buraya gelip herkesi toparladım. Daha sonra da bina yıkıldı. Ölen insanlar bizim köydendi. Biz 6 yıldır burada otuyorduk, hiçbir şikayetimiz yoktu. Şu anda abimin yanında kalıyoruz. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece bu ceketi alabildim. O anda başka ne yapacaksın ki sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın" dedi.

"Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlığımız yerinde"

Bina çökmeden önce tüm zillere basarak birçok kişinin hayatını kurtaran Ali El Hüseyin ise, "Evime geldiğimde binadan çatır çatır sesler geliyordu, fayanslar patlıyordu. Enkaz altında kalan kişilere kimse haber etmemiş. Ben de hiç düşünmeden ağlayarak çıktım yukarı. O esnada çıkacağımı biliyordum ama ineceğimi bilmiyordum. Herkesi çıkardıktan sonra en son da ben çıktım. Bizim her şeyimiz gitti. Suriye'den nasıl geldiysek şu anda da öyleyiz. Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlığımız yerinde. Şu anda çok şükür sağlığımız var o da bize yeter. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Çıksalardı çok güzeldi ama ecelleri oradaymış" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Çöken Apartmanda Hayatta Kalanlar - Son Dakika

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