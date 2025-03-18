Konya'da şehit yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Münasebetiyle Konya'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. DSİ Konferans Salonunda düzenlenen törende şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri devletimizin en yüksek takdirlerinden biri olan, milletimizin sizlere duyduğu sonsuz şükranı temsil eden bu madalyalar şehit ve gazilerimizin milletimize olan sadakatini gelecek nesillere anlatmaya devam edecektir" dedi.

Tören, madalya verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene, protokol mensupları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. - KONYA