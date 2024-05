Konya\'da Down Sendromlu Bireyler Konya Yarı Maratonuna Hazırlanıyor

Yerel

Konya'da Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin (DOSD Meram) özel çocukları 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonuna yoğun bir tempoda hazırlanıyor.

DOSD Meram, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2024 Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun en özel konuklarından biri olacak. Merkez, bir taraftan organizasyonun sosyal sorumluluk projesinde yer alırken diğer taraftan da dört özel öğrencisini maratona hazırlıyor.

"Özel çocuklar hem eğleniyor hem maratona hazırlanıyor"

Spor hocalarının uyguladığı antrenman programında hem eğlenen hem de gayretleriyle büyük takdir toplayan Mustafa Can Kesen, Adnan Yeniay, Süleyman Tekeli ve Şevval Dilem Köseoğlu yarı maraton için de bir hayli iddialı. Yüzme, ata binme, boks, basketbol gibi sporlar yaptığını söyleyen Mustafa Can Kesen, maratonda da birinciliği hedeflediğini söyledi. Bunun kendisi için çok kolay olduğunu belirten Mustafa Can, bunun için bir atlet gibi koşmasının yeterli olacağını ifade etti.

"Arkadaşım birinci, ben ikinci olacağım"

Sporu çok sevdiğini söyleyen Şevval Dilem Köseoğlu ise maratonda birinci olmaktan başka bir derdinin olmadığını söyledi. Birinciliği gözüne kestiren Şevval, bunun için de çok çalıştığını söyledi. Sporu ve koşmayı çok sevdiğini söyleyen özel çocuklardan Adnan Yeniay da arkadaşı Şevval'in 'birinci olacağım' sözüne duyduğu saygıdan dolayı 'ben ikinci olacağım' 'hedefim ikincilik' demesi duygusal anların yaşanmasına ve yüzlerde tebessüm oluşmasına neden oldu.

"Özel çocuklarıma başarılar diliyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu'na katılacak olan DOSD Meram'ın özel sporcularına başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her türlü zorluklarına rağmen azim ve gayretle yaşama tutunan, gelişmek adına büyük çaba gösteren ve tabii ki tüm bunlarla bizlere örnek olma başarısı gösteren tüm özel çocuklara ve bireylere şükran borçlu olduklarını ifade etti. "DOSD Meram olarak Konya Yarı Maratonu'na katılacak özel çocuklarımızda çalışmalarıyla, azimleriyle yine bizlere örnek oldular" diye konuşan Başkan Kavuş, "DOSD Meram'da eğitim alan dört çocuğumuz da maratonda yerini alacak ve kendilerine imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini bir kez daha gösterecekler. Hepsine hem bu yarışmada hem de hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - KONYA