Konya\'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet yarışları hem sporun hem de mahalle dayanışmasının en güzel örneklerinden biri oluyor.

Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet yarışları bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahalleleri ile devam etti. Birbirinden heyecanlı mücadelelere ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda çocuklar kadar aileleri de büyük coşku yaşadı. Anne babalar ile birlikte mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik tam bir mahalle şenliğine dönüştü.

Başkan Kavuş, çocuklar ve ailelerin heyecanına ortak oldu

Melikşah Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Kavuş'un yanı sıra Konya Bisiklet İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz ve Meram Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Mustafa Koç da etkinlikte çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Yarışlar sonunda dereceye giren çocuklara ödülleri Başkan Kavuş, Kirpiksiz ve Koç tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Kavuş, hem çocukların hem de mahalle sakinlerinin mutluluğunu paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

"Konya için bisiklet hem büyük şans hem de büyük sorumluluk"

Kendileri için bu organizasyonun en güzel tarafının çocuklarla buluşmak olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "En az bunun kadar güzel olan bir diğer şey ise; mahalleli komşularımızın bir araya gelmesi, sohbet etmesi, çocukların sevinçlerine ortak olunmasıdır. Bisiklet hem bir spor hem de bir ulaşım aracıdır. Konya, Türkiye'nin en fazla bisiklet yoluna sahip şehri. Bu etkinliklerle bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunuyoruz. Bisiklet bizim için büyük bir fırsat ama aynı zamanda bir sorumluluk. Araçların bisiklet yollarını işgal etmesinin önüne geçmek bu sorumluluğumuzun başlangıcı olacaktır. Çocuklarımızın güvenliği için bu konuda tüm şehrin birlikte hassasiyet göstermesi gerekiyor."

Çocukların yarışma sayesinde kazanmayı ve kaybetmeyi de öğrendiğini vurgulayan Başkan Kavuş, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin yanında sağlıklı bir yaşam bilinci kazanmalarının önemine de dikkat çekti.

Yarışmalarda dereceye giren çocuklar, Meram Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Ödül törenleri, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - KONYA