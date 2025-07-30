Konya'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Konya\'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti
30.07.2025 12:49  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel bisiklet yarışları, mahalle dayanışmasını ve spor kültürünü pekiştirirken, çocuklar ve aileleri için keyifli bir etkinlik haline geldi. Yarışlara katılan çocuklara ödülleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından verildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet yarışları hem sporun hem de mahalle dayanışmasının en güzel örneklerinden biri oluyor.

Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet yarışları bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahalleleri ile devam etti. Birbirinden heyecanlı mücadelelere ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda çocuklar kadar aileleri de büyük coşku yaşadı. Anne babalar ile birlikte mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik tam bir mahalle şenliğine dönüştü.

Başkan Kavuş, çocuklar ve ailelerin heyecanına ortak oldu

Melikşah Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Kavuş'un yanı sıra Konya Bisiklet İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz ve Meram Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Mustafa Koç da etkinlikte çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Yarışlar sonunda dereceye giren çocuklara ödülleri Başkan Kavuş, Kirpiksiz ve Koç tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Kavuş, hem çocukların hem de mahalle sakinlerinin mutluluğunu paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

"Konya için bisiklet hem büyük şans hem de büyük sorumluluk"

Kendileri için bu organizasyonun en güzel tarafının çocuklarla buluşmak olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "En az bunun kadar güzel olan bir diğer şey ise; mahalleli komşularımızın bir araya gelmesi, sohbet etmesi, çocukların sevinçlerine ortak olunmasıdır. Bisiklet hem bir spor hem de bir ulaşım aracıdır. Konya, Türkiye'nin en fazla bisiklet yoluna sahip şehri. Bu etkinliklerle bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunuyoruz. Bisiklet bizim için büyük bir fırsat ama aynı zamanda bir sorumluluk. Araçların bisiklet yollarını işgal etmesinin önüne geçmek bu sorumluluğumuzun başlangıcı olacaktır. Çocuklarımızın güvenliği için bu konuda tüm şehrin birlikte hassasiyet göstermesi gerekiyor."

Çocukların yarışma sayesinde kazanmayı ve kaybetmeyi de öğrendiğini vurgulayan Başkan Kavuş, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin yanında sağlıklı bir yaşam bilinci kazanmalarının önemine de dikkat çekti.

Yarışmalarda dereceye giren çocuklar, Meram Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Ödül törenleri, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü

12:00
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
16:11
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti
Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
16:08
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 12:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Geleneksel Bisiklet Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.