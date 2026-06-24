Görme engellilerin yaylada çadır kampı başladı - Son Dakika
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Görme engellilerin yaylada çadır kampı başladı

Görme engellilerin yaylada çadır kampı başladı
24.06.2026 12:07  Güncelleme: 12:13
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Konya'da Görmeyenleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 13. geleneksel çadır kampı, Yalıhüyük Gölcük Yaylası'nda başladı. İki yıllık aranın ardından gerçekleşen kampta 50 görme engelli vatandaş bir hafta boyunca doğada misafir edilecek.

Konya'da görme engelli vatandaşların yaylada çadır kampı başladı.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel çadır kampının 13.'ncüsü Yalıhüyük ilçesi Gölcük Yaylasında başladı. İki yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilen kamp kapsamında yaklaşık 50 görme engelli vatandaş bir hafta boyunca doğada misafir edilecek. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı Aşır Özcan, kampın 23 ve 30 Haziran tarihleri arasında düzenlendiğini belirtti. Özcan, "Gölcük Yaylası'na 50 görme engelli kardeşimizi getirdik. Görme engelli çadır kampını kurduk. Selçuklu Belediyemizin destekleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi, Yalıhüyük, Bozkır ve Ahırlı Belediyelerimizin destekleriyle çadır kampımızı kurduk. Görme engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama eşit ve tam katılımlarını kolaylaştırmak, onların motor becerilerini geliştirmek amacıyla böyle bir etkinliği her yıl yapıyoruz. Bu yıl derneğimiz çadır kampımızın 13'sünü gerçekleştiriyor. 2 yıldan beri yapamamıştık orman yasakları nedeniyle. Ancak bu yıl, arada bir boşluk bulduk. 1 Temmuz'dan itibaren orman yasağı geliyor. O nedenle 30 Haziran'a kadar burada çadır kampımızı devam ettireceğiz" dedi.

Kampa katılan görme engelli bireyler ve yakınları sağlanan imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Doğuştan görme engelli dernek üyesi Mustafa Oğuz, uzun zamandır bu kampı beklediklerini belirterek fırsatı sunan dernek yönetimine ve belediyelere teşekkür etti. Dernek üyelerinden Fatmanur Hanır ve Yusuf Mert de sunulan imkanların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek memnuniyetlerini belirtti. Kampa ilk kez katılan Rukiye Nur ise kendisi için bu kampın çok farklı ve güzel bir deneyim olduğunu ifade etti. Derneğe 2011 yılından beri üye olduklarını belirten Fatma Korkmaz ise görme engelli eşiyle birlikte her yıl çadır kampına katıldıklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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