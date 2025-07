Konya\'da \'Güle Oynaya Camiye Gel\' Projesi Başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocukların her yıl heyecanla beklediği "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında çocukların sabah namazı coşkusuna ortak oldu.

Meram Sultan Alparslan Camii'ndeki projenin ilk gününde çocuklarla sabah namazında bir araya gelen Başkan Altay, birçok iş yaptıklarını ama en çok keyif aldıkları işin "Güle Oynaya Camiye Gel" programı olduğunu vurguladı. Çocukların ailelerle cıvıl cıvıl bir yaz geçireceği güzel bir başlangıç yaptığını ifade eden Başkan Altay, "Proje 2018 yılında başlamıştı. Bugüne kadar 91 bin bisikletimizi çocuklarımızla buluşturduk. İnşallah bu yıl da 2016 doğumlu çocuklarımızla programımıza başladık. İnşallah 13 bin çocuğumuzun katılmasını planlıyoruz. Bu vesileyle 100 binden fazla çocuğumuza ulaşmış olacağız. Tabii bu da Konya'nın bereketi. Bilmiyorum başka şehirlerde yapsanız bu kadar büyük katılım olur mu? Onun için ben ailelere, anne babalara teşekkür ediyorum. Özellikle annelere teşekkür ediyorum. Sabahın bu saatinde çocuklarıyla birlikte camilerimizde buluşuyoruz" diye konuştu.

"Biliyoruz ki en büyük hediye Rabbimiz katında olandır"

Amaçlarının çocukları camiyle tanıştırmak olduğuna değinen Başkan Altay, şunları söyledi:

"Asıl amacımız camiyi merkeze alan bir medeniyetin çocukları olarak tekrar camiyi merkeze almak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların camiyle, cemaatle, namazla tanışmasını sağlamak. Aslında bisiklet bu işin aracı. Biliyoruz ki en büyük hediye Rabbimiz katında olandır. Çocukların zihninde hep bir hatıra olarak kalacak. Ne zaman bir bisiklet görseler, ne zaman camiye gelseler, diyecekler ki 'Babamla, annemle mahallemizin camisine gelmiştik, ilk namazımı burada kılmıştım.' Tabii bir taraftan da zor. 40 gün hakikaten uzun bir süre. Ama görüyoruz ki çocuklarımızın yüzde 90'ınından fazlası bunu tamamlıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir tevafuk da oldu. Bugün programımıza Sultan Alparslan Camii'nden başladık. 1071'de ecdadımızın bu toprakları vatan etmek için Malazgirt Zaferi'yle çıktığı yolda bugün biz de inşallah memleketimiz için imanlı nesillerin yetişmesine, vatanını, milletini seven, ailesine faydalı nesiller yetişmesine bir kapı açmış olacağız."

"İnşallah bu yıl da programı başarıyla nihayete erdirmiş olacağız"

Projede İl Müftüsü Ali Öge'nin, ilçe müftülerinin ve imam hatiplerin de çok büyük emeği olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. 31 ilçemizin tamamında imam hatibi olan bütün camilerimizde az ya da çok bu programı kesintisiz bir şekilde bila bedel uyguluyorlar. Cemaatimizin daim olmasını temenni ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah bu yıl da programı başarıyla nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

"3 bin 500 camimizde bu uygulamayı kesintisiz devam ettiriyoruz"

Konya İl Müftüsü Ali Öge de Başkan Altay'a teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cami merkezli medeniyetin evlatlarıyız biz. Bunun geliştirilmesi için her türlü faaliyeti icra ediyoruz. Başkanımız 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi ile çocuklarımıza müjde verdi. 3 bin 500 camimizde bu uygulamayı kesintisiz devam ettiriyoruz. Camimize gelen her cemaatimiz, her yavrumuz bizim için kıymetlidir, değerlidir. Her sene cemaatimize belli sayıda yeni genci kazandırıyoruz elhamdülillah. Bunun da yolunun bu şekilde faaliyetler olduğunu biliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Cenab-ı Hak işlerine güçlerine kolaylıklar ihsan eylesin, akıbetlerini hayır eylesin. Bunları cennet vesilesi eylesin hepimiz için. Kıymetli cami imamlarımız, görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız da burada gayret sarf ediyor. İlçe müftülüklerimizle beraber biz onlara da bu noktada gerekli hassasiyetleri söylüyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."

Konya'da yaz Kur'an kurslarına da 100 binin üzerinde öğrencinin katıldığını kaydeden İl Müftüsü Öge, kurs öğrencilerine verdiği destek için de Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına camiye giden 2016 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edilecek. - KONYA