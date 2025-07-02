Konya'da 'Güle Oynaya Camiye Gel' Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'da 'Güle Oynaya Camiye Gel' Projesi Başladı

Konya\'da \'Güle Oynaya Camiye Gel\' Projesi Başladı
02.07.2025 10:53  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarla birlikte 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesinin ilk gününde sabah namazına katıldı. Projeyle 13 bin çocuğun cami ile buluşması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocukların her yıl heyecanla beklediği "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında çocukların sabah namazı coşkusuna ortak oldu.

Meram Sultan Alparslan Camii'ndeki projenin ilk gününde çocuklarla sabah namazında bir araya gelen Başkan Altay, birçok iş yaptıklarını ama en çok keyif aldıkları işin "Güle Oynaya Camiye Gel" programı olduğunu vurguladı. Çocukların ailelerle cıvıl cıvıl bir yaz geçireceği güzel bir başlangıç yaptığını ifade eden Başkan Altay, "Proje 2018 yılında başlamıştı. Bugüne kadar 91 bin bisikletimizi çocuklarımızla buluşturduk. İnşallah bu yıl da 2016 doğumlu çocuklarımızla programımıza başladık. İnşallah 13 bin çocuğumuzun katılmasını planlıyoruz. Bu vesileyle 100 binden fazla çocuğumuza ulaşmış olacağız. Tabii bu da Konya'nın bereketi. Bilmiyorum başka şehirlerde yapsanız bu kadar büyük katılım olur mu? Onun için ben ailelere, anne babalara teşekkür ediyorum. Özellikle annelere teşekkür ediyorum. Sabahın bu saatinde çocuklarıyla birlikte camilerimizde buluşuyoruz" diye konuştu.

"Biliyoruz ki en büyük hediye Rabbimiz katında olandır"

Amaçlarının çocukları camiyle tanıştırmak olduğuna değinen Başkan Altay, şunları söyledi:

"Asıl amacımız camiyi merkeze alan bir medeniyetin çocukları olarak tekrar camiyi merkeze almak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların camiyle, cemaatle, namazla tanışmasını sağlamak. Aslında bisiklet bu işin aracı. Biliyoruz ki en büyük hediye Rabbimiz katında olandır. Çocukların zihninde hep bir hatıra olarak kalacak. Ne zaman bir bisiklet görseler, ne zaman camiye gelseler, diyecekler ki 'Babamla, annemle mahallemizin camisine gelmiştik, ilk namazımı burada kılmıştım.' Tabii bir taraftan da zor. 40 gün hakikaten uzun bir süre. Ama görüyoruz ki çocuklarımızın yüzde 90'ınından fazlası bunu tamamlıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir tevafuk da oldu. Bugün programımıza Sultan Alparslan Camii'nden başladık. 1071'de ecdadımızın bu toprakları vatan etmek için Malazgirt Zaferi'yle çıktığı yolda bugün biz de inşallah memleketimiz için imanlı nesillerin yetişmesine, vatanını, milletini seven, ailesine faydalı nesiller yetişmesine bir kapı açmış olacağız."

"İnşallah bu yıl da programı başarıyla nihayete erdirmiş olacağız"

Projede İl Müftüsü Ali Öge'nin, ilçe müftülerinin ve imam hatiplerin de çok büyük emeği olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. 31 ilçemizin tamamında imam hatibi olan bütün camilerimizde az ya da çok bu programı kesintisiz bir şekilde bila bedel uyguluyorlar. Cemaatimizin daim olmasını temenni ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah bu yıl da programı başarıyla nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

"3 bin 500 camimizde bu uygulamayı kesintisiz devam ettiriyoruz"

Konya İl Müftüsü Ali Öge de Başkan Altay'a teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cami merkezli medeniyetin evlatlarıyız biz. Bunun geliştirilmesi için her türlü faaliyeti icra ediyoruz. Başkanımız 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi ile çocuklarımıza müjde verdi. 3 bin 500 camimizde bu uygulamayı kesintisiz devam ettiriyoruz. Camimize gelen her cemaatimiz, her yavrumuz bizim için kıymetlidir, değerlidir. Her sene cemaatimize belli sayıda yeni genci kazandırıyoruz elhamdülillah. Bunun da yolunun bu şekilde faaliyetler olduğunu biliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Cenab-ı Hak işlerine güçlerine kolaylıklar ihsan eylesin, akıbetlerini hayır eylesin. Bunları cennet vesilesi eylesin hepimiz için. Kıymetli cami imamlarımız, görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız da burada gayret sarf ediyor. İlçe müftülüklerimizle beraber biz onlara da bu noktada gerekli hassasiyetleri söylüyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."

Konya'da yaz Kur'an kurslarına da 100 binin üzerinde öğrencinin katıldığını kaydeden İl Müftüsü Öge, kurs öğrencilerine verdiği destek için de Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına camiye giden 2016 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, konya, Altay, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da 'Güle Oynaya Camiye Gel' Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı 81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden olay paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti
Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı
Sıcakların kavurduğu Avrupa’da korkutucu doğa olayları görüldü Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
İstanbul’da hilal camileri süsledi İstanbul'da hilal camileri süsledi
Hakan’dan Lautaro Martinez’e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı

10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
15:15
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
15:11
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
15:06
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
14:39
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
14:05
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
14:03
Bursa’daki deprem paniği kamerada
Bursa'daki deprem paniği kamerada
14:00
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 10:57:29. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da 'Güle Oynaya Camiye Gel' Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.