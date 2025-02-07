Konya\'da İlkokul Öğrencilerine İtfaiye Eğitimi

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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki tüm ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde her gün 3 seans halinde gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde öğrencilerin itfaiye mesleğini tanıması, güvenli yaşam kültürü kazanması ve temel yangın güvenliği konularında bilinçli hale gelmeleri sağlanıyor. Eğitimler sırasında öğrencilere; yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, acil durum numaralarının doğru kullanımı, evde ve okulda güvenli yaşam kuralları, itfaiyecilerin görevleri ve yangınla mücadele yöntemleri gibi hayati konular interaktif ve eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Ziyaret süresince çocuklar; animasyonlar ve sunumlar izleyip, uygulamalı etkinliklere katılarak hem öğreniyor hem de keyifli bir tecrübe yaşıyor. Her yıl binlerce çocuğun yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan proje, afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesine büyük katkı sunuyor.

Her yıl 28 bin öğrenci projeden faydalanıyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor" projesi çerçevesinde her yıl merkez Selçuklu, Karatay ve Meram'daki 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sancak Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde misafir ediliyor. Eğlenceli ve eğitici geçen eğitimlere katılan minik öğrenciler de itfaiyeci ağabeylerinin neler yaptığını, bir doğal afet veya yangın esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini söyledi. - KONYA