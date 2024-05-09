Konya\'da \'Kadınlar Pazarı\'nın son kadın esnafı hayatını kaybetti

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Konya'da 'Kadınlar Pazarı'nın son kadın esnafından olan ve 45 senedir geçimini pazar tezgahından sağlamaya çalışan 75 yaşındaki Nazife Akkaş, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da kadınların kendi yetiştirdikleri ürünleri satması sebebiyle halk arasında 'Kadınlar Pazarı' olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda 45 yıl tezgah açan ve geçimini buradan sağlayan 75 yaşındaki Nazife Akkaş, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastane işlemlerinin ardından Nazife Akkaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek Hacıveys Camisi'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazife Akkaş, Üçler Mezarlığına defnedildi.

"Esnaflık yaparak bazı kadınlara da örnek oldu"

Nazife Akkaş'ın yeğeni 56 yaşındaki Mehmet Ali Akkaş, "Yıllardır Kadınlar Pazarı'nda esnaflık yapıyordu. Ailesinin geçimini sağlamak için destek oluyordu. Esnaflık yaparak bazı kadınlara da örnek oldu ve onun sayesinde bazı kadınlar orada bir iş sahibi oldu. Bu zamana kadar Kadınlar Pazarındaki esnaflığı son 1 yıla kadar devam etti ve vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi. - KONYA