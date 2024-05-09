Konya'da 'Kadınlar Pazarı'nın son kadın esnafı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da 'Kadınlar Pazarı'nın son kadın esnafı hayatını kaybetti

Konya\'da \'Kadınlar Pazarı\'nın son kadın esnafı hayatını kaybetti

Konya'da 45 yıldır 'Kadınlar Pazarı'nda tezgah açan ve geçimini buradan sağlayan 75 yaşındaki Nazife Akkaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akkaş, esnaflık yaparak birçok kadına örnek olmuş ve onların iş sahibi olmasına yardımcı olmuştu.

09.05.2024 14:34  Güncelleme: 14:39
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Konya'da 'Kadınlar Pazarı'nın son kadın esnafından olan ve 45 senedir geçimini pazar tezgahından sağlamaya çalışan 75 yaşındaki Nazife Akkaş, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da kadınların kendi yetiştirdikleri ürünleri satması sebebiyle halk arasında 'Kadınlar Pazarı' olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda 45 yıl tezgah açan ve geçimini buradan sağlayan 75 yaşındaki Nazife Akkaş, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastane işlemlerinin ardından Nazife Akkaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek Hacıveys Camisi'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazife Akkaş, Üçler Mezarlığına defnedildi.

"Esnaflık yaparak bazı kadınlara da örnek oldu"

Nazife Akkaş'ın yeğeni 56 yaşındaki Mehmet Ali Akkaş, "Yıllardır Kadınlar Pazarı'nda esnaflık yapıyordu. Ailesinin geçimini sağlamak için destek oluyordu. Esnaflık yaparak bazı kadınlara da örnek oldu ve onun sayesinde bazı kadınlar orada bir iş sahibi oldu. Bu zamana kadar Kadınlar Pazarındaki esnaflığı son 1 yıla kadar devam etti ve vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 'Kadınlar Pazarı'nın son kadın esnafı hayatını kaybetti - Son Dakika

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