Yerel

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay ekibi kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyada 5 gün içerisinde 344 ünite kan alımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında 5 gün devam eden kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan verdi. Konya Kızılay ekibinin kan alımı yaptığı kampanyada, 5 gün boyunca 344 ünite kan alımı yapıldı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi.

Kızılay yetkilileri, trafik kazası, ameliyat ya da hastalıkta kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Kan, yaşamımızda sürekli bir ihtiyaç ve tek kaynağı da insan. İnsanlarımızın bir ünite kan bağışı üç hayat kurtarıyor. Kan stokunda sürekliliği sağlamanın tek yolu ise bağıştan geçiyor. İnsanlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA