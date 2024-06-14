Konya'da Kurban Bayramı öncesi kolonya telaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Kurban Bayramı öncesi kolonya telaşı

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Konya'da vatandaşlar, misafirleri için kolonya alma telaşı içine girdi. Bazı vatandaşlar marketlerden alırken, bazıları ise kolonya satan yerlerden doldurmayı tercih ediyor. Konya'ya özgü Meram Çiçeği kolonyasına rağbet olsa da vatandaşlar tütün kolonyasını da tercih ediyor.

14.06.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramına az bir zaman kala Konya'da vatandaşlar, bayramda gelecek olan misafirleri için kolonya alma telaşı içine girdi.

Bir bayram klasiği haline gelen kolonya ikramı her bayram sürüyor. Kurban Bayramına az bir zaman kala vatandaşlar kolonya alma telaşı içine girdi. Bazı vatandaşlar kolonyayı marketlerden alırken, bazıları kolonya satan yerlerden doldurmayı tercih ediyor. Konya'ya özgü Meram Çiçeği kolonyasına rağbet olsa da vatandaşlar tütün kolonyasını da tercih ediyor.

"Kolonyaya biraz daha fazla rağbet var"

Konya'da 3 nesildir kolonya sektöründe hizmet verdiklerini belirten Tevfik Tezcan, kolonya alırken vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Tezcan, "Bayram dolayısıyla kolonyaya biraz daha fazla rağbet var. Vatandaşlarımıza bayram için kolonya alırken seyyar satıcılardan almamalarını öneriyoruz. Merdiven altı yerler değil de daha bilinen yerlerden, bir sorunda muhatap bulabilecekleri yerden kolonya almalarını öneriyoruz. Vatandaşlar sabit merkezli yerden aldıkları zaman bir sıkıntı olmaz. Buralarda denetimler zaten üst düzeyde" dedi.

Konyalı vatandaşların Meram Çiçeği kolonyasına ilgisinin olduğunu ifade eden Tezcan, "Konyalı vatandaşlarımız en çok Meram Çiçeği kolonyasına rağbet gösteriyor. Meram Çiçeği Konya'mızda ünlüdür. Onun haricinde gelen vatandaşlarımız 40'a yakın kolonya ile birlikte tavsiyelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar ise genellikle tütün kolonyası tercih ettiklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Meram, Konya, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Kurban Bayramı öncesi kolonya telaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:40:51. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kurban Bayramı öncesi kolonya telaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement