Konya\'da Ortaokul Öğrencilerinden Dar Gelirli Ailelere Yardım Kampanyası

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Konya'nın Hüyük ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlatıldı.

İlçeye bağlı Mutlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına öğretmenler ile velileri de destek verdi. Kampanya çerçevesinde içerisinde gıda malzemelerinin yer aldığı 73 koli hazırlandı. Ayrıca, marketlerde kullanılabilecek alışveriş yardım kartları da kampanyaya eklendi. Toplanan yardım kolileri ve alışveriş çekleri ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin evlerine ulaştırılarak adreslere teslim edildi.

Öğrenci velisi Bekir Yıldız, öğrencilere böyle anlamlı bir kampanya başlattıkları için teşekkür ederken, "Tüm hayırseverlerimize de şükran doluyuz. Ben de kolilerin dağıtılmasında görev aldım. Amacımız; çocuklarımıza yardım severliği aşılamaktı" dedi. - KONYA