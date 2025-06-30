Konya'da Özel Tasarım Bisikletler İlgiyi Üzerine Çekiyor - Son Dakika
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Konya'da Özel Tasarım Bisikletler İlgiyi Üzerine Çekiyor

Konya\'da Özel Tasarım Bisikletler İlgiyi Üzerine Çekiyor
30.06.2025 10:16
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Mehmet İyidöner, Konya'da yerli üretim özel tasarım bisikletler üreterek yurt dışından talep alıyor.

Konya'da özel tasarım bisikletler üreten Mehmet İyidöner, alışılmışın dışında tasarladığı bisikletlerle hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Konya'da yaşayan Mehmet İyidöner, babasından devraldığı mesleğine uzun yıllardır devam ediyor. Bisiklet ustası İyidöner, atölyesinde tamamen yerli üretimle farklı tasarımlar üzerinde çalışarak yurt dışına özel üretim bisikletler gönderiyor. Gönderilen çizim ve ölçülere göre üretim yaptıklarını ifade eden İyidöner, bisikleti sadece bir taşıma aracı değil, estetik bir ürün haline getiriyor.

Mehmet İyidöner, babasının mesleği 1968 yılında başladığını, kendisinin ise 1990 yılında okulu yarıda bırakıp bu mesleğe geçtiğini anlatarak, "İlk ürünlerimiz motosiklet, üç tekerlekli yük taşıma motosikletleriydi. Bu zamanla UTV oldu, buggy sistemi oldu, chopper motosikletleri oldu ama şu anki güncelde en çok bisiklet, şu anda da bisiklete yöneldik. Hollanda, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, buralara sipariş üzerine ürünler yapıyorum. Artı yapmış olduğum ürünler birebir özel tasarım ürünler. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. 40 yıldır esnaflık yapıyorum. Herhangi bir sıkıntım olmadı Allah'a çok şükür" dedi.

"Bütün her şey yerli üretim, kendimiz üretiyoruz"

Resmi getirilirse o resmin birebir aynısını yapıp gönderebildiğini söyleyen Mehmet İyidöner, "Bugün İngiltere'ye yaptığımız modellerde yurt dışından bize resim ve çizim ölçülerini gönderiyorlar. Biz burada yapıyoruz, üretiyoruz, gönderiyoruz. Kendi çocuğuma burada bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. O şekilde devam etmek istiyoruz. Araca göre değişiyor. Mesela blender bisikletler var, bir haftada teslim edebiliyoruz ama yurt dışındaki ürünlerin teslimi 15 gün oluyor, 20 gün oluyor. Bütün her şey yerli üretim, kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bisikletlere sanat üzerine çalışma yapıyoruz"

Konya'da tek, Türkiye'de 2-3 kişi arasında olduğunu ifade eden İyidöner, "Başta tasarlarken hem sağlamlık hem de estetiği, güzel görünmesi, yani taban şaseden başlıyoruz. Hem sağlamlık açısından hem de estetik, estetik boru bükümü, profil bükümü onlarda estetik vermeye çalışıyoruz. Yani göze daha hitap etmesi ve hoş görünmesi için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Biz burada alışagelmişin dışında bisikletlere sanat üzerine çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Özkan ise, "Hayal et, resmini çiz canlansın. Bu atölyenin böyle bir özelliği var. Sadece resmini çiz getir, 'Yapılabilir mi, bu olabilir mi?' de Mehmet usta onu yapar. O konuda çok güzel bir kabiliyeti var. Yaptığı işlerin hepsi de sağlam. Kolay kolay da arıza yapmaz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Özel Tasarım Bisikletler İlgiyi Üzerine Çekiyor - Son Dakika

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