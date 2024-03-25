Konya\'da Restoran İşletmecisi \'Askıda Tavuk\' Uygulaması Başlattı

Yerel

Konya'da bir restoran işletmecisi 'askıda tavuk' uygulaması başlatarak iftarda ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlarken, çocukları da mutlu etmek için yemekleri hediye paketleri içine koymayı da ihmal etmiyor.

Konya'da 15 yıldır restoran işletmeciliği yapan Nafiz Temel, Ramazan ayından önce hafta sonları gerçekleştirdiği 'askıda tavuk' projesini Ramazan ayında da her gün ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlayarak sürdürüyor. Restoranından yemek yiyenlerin askıda bıraktığı tavuk paraları ve kendisine ulaştırılan yardımlar ile her gün işletmesinde aileler için çorba, pilav ve tavuktan oluşan iftar menüsünü hazırlayan Nafiz Temel, muhtarlıklardan aldığı liste ile kendi aracıyla kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere iftarlıklarını ulaştırıyor. Ailelerin rencide olmaması ve çocukları mutlu etmek için yemekleri tek tek hediye paketlerine koyan Nafiz Temel, şimdilerde 25-30 aileye yardım edebilirken, ilerideki hedefi ise daha çok aileye yardım edebilmek.

"Günlük 25-30 aileye yakın aileye iftar için yemek gönderiyoruz"

Nazif Temel, askıda tavuk projesine başlama sürecinin sosyal medyada gördüğü videodan sonra olduğunu ifade ederek, "Osmanlıdan günümüze gelen askıda ekmek kampanyası canlandı gözümüzde. Ramazan ayında her gün ihtiyaç sahibi ailelere iftardan önce çorba, tavuk ve pilav şekilde yemeğimizin dağıtımını yapıyoruz. Projedeki asıl amacımız maddi durumu iyi olmayan ailelere sıcak bir AŞ göndermektir. Günlük 25-30 aileye yakın aileye iftar için yemek gönderiyoruz" dedi.

"Hediye paketi şeklinde yaparak çocukları sevindirmek istiyoruz"

Çocukları mutlu etmek ve ailelerini rencide etmemek için yemekleri hediye paketleri içine koyan Nazif Temel, "Daha önce paketlerimiz sadeydi. Şimdi ise hediye paketi şeklinde yaparak çocukları sevindirmek istiyoruz. Benim bu projemin asıl ismi olan vatandaşlardan alıp olmayan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Biz bir köprü oluşturuyoruz. Bundan bir kar marjı elde etmiyoruz. Maddi durumu iyi olan kişiler bizlere ulaşıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamıza yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Daha da çok aileye ulaşarak projemizi büyütmek istiyoruz"

Askıda tavuk projesin asıl amacını anlatan Nafiz Temel, "Bu projede asıl hedefimiz iftarda hiçbir ailenin aç kalmaması, ailelere sıcak bir AŞ göndermek, tavuk sıcak çorba göndermek hedefimiz. Projeye başlarken ilk olarak 3-5 aileye yemek göndererek başladık. Şimdilerde 25-30 aileye yakın gönderim yapıyoruz. Çeşitli Kur-an Kurslarına gönderim yapıyoruz. Daha da çok aileye ulaşarak projemizi büyütmek istiyoruz" diye konuştu. - KONYA