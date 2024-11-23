Konya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Çevreyolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki 42 AZL 384 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 42 NB 581 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 42 NB 581 plakalı otomobil takla atarken sürücüsü M.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.