 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Türkiye'nin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Türkiye'nin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezi İnşa Ediliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük ve Konya'nın ilk Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Merkezde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak birçok donanım ve hizmet bulunacak.

Konya\'da Türkiye\'nin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezi İnşa Ediliyor
14.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
Abone Ol

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Karatay Belediyesi'nin temelini 2 Mayıs 2023'te attığı Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşa çalışmaları sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte Köprübaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezi ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

"Özel vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verecek"

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Konya'ya ve Karatay'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltecek, özel birçok ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı bir merkez tasarladıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Engelli bireylerimiz ve ailelerimizin ihtiyaçları ışığında projelendirdiğimiz Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürümüz Abdullah Neşeli ile birlikte merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Projemizin inşaatında oldukça hızlı ilerliyoruz. Türkiye'mizin en büyük Konya'mızın ise ilk engelsiz yaşam merkezimiz tamamlandığında burada özel vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet sunacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanacak bireylerimiz burada, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırken, aileleri de kendi hayatlarına çok daha fazla zaman ayıracak ve yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirmiş olacaklar" diye konuştu.

Merkez, engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Köprübaşı Mahallesi Gazali Sokak'ta inşa edilen 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunacak. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karatay, Türkiye, Konya, Engelliler, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Türkiye'nin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:54:34. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Türkiye'nin En Büyük Engelsiz Yaşam Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement