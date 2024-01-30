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Konya esnafından "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" projesi - Son Dakika
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Konya esnafından "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" projesi

Konya Sivil Toplum Platformu ve KONESOB tarafından organize edilen 'Bir Günlük Kazancım Gazze'ye' projesi başladı. Proje kapsamında tüm esnaf, tüccarlar, sanatkarlar ve işadamları kazançlarını İsrail saldırılarında zarar gören Gazze halkına bağışlayacak. Konya Sivil Toplum Platform Başkanı Adem Ceylan, Gazze'deki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, kampanyanın amacının Gazze'ye yardım eli uzatmak olduğunu belirtti.

Konya esnafından "Bir Günlük Kazancım Gazze\'ye" projesi
30.01.2024 - 13:27,
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Konya Sivil Toplum Platformu ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile 10 gün sürecek "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" projesi başladı.

Konya Sivil Toplum Platformu ve KONESOB tarafından organize edilen 10 gün sürecek "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" projesi başladı. Proje çerçevesinde 8 Şubat Perşembe günü kampanyaya katılan tüm esnaf, tüccarlar, sanatkarlar ve işadamları kazançlarını İsrail saldırılında zarar gören Gazze halkına bağışlayacak.

Konya Sivil Toplum Platform Başkanı Adem Ceylan, yıllardır İsrail'in Gazze'ye saldırılarda bulunduğunu hatırlatarak, "Yıllardır İsrail tarafından uygulanan ambargo nedeniyle açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz 116 gündür işgalci ve katil İsrail'in saldırıları ve bombardıman altındalar. Terörist İsrail Gazze'de soykırım ve katliama devam ediyor. Kana ve vahşete doymuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şehitlerin sayısı 30 bine, yaralı sayısı ise 70 bine yaklaştı. 10 bin kişi hala enkaz altında. Maalesef yine savaştan en çok masum siviller kadın ve çocuklar etkileniyor. Şehit edilen 30 bin kişinin yaklaşık 14 binini çocuklar oluşturuyor. Şu an Gazze'nin yüzde 70'i yıkılmış, aylardır devam eden ağır bombardıman büyük bir yıkıma yol açmış durumda. Alt yapı tamamen tahrip edilmiş, insanlar evsiz ve yurtsuz bırakılmış, evleri yıkılan insanlar topluca göçe zorlanmışlardır" dedi.

"Yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Başkan Adem Ceylan, "STK'lar olarak bizler bu bölgede elimizden geldiği kadar duyarlı kardeşlerimizin infak ve bağışlarıyla çok zor olsa da kardeşlerimize yardım etmek, onların acılarını paylaşmak ve yaralarını sarmak için günlerdir çaba göstermekteyiz. Çok güçte olsa Gazze'deki masum ve mazlum kardeşlerimize vicdan ve merhamet taşıyan onurlu insanlar adına STK'lar olarak yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Konya esnaf, tüccar ve sanatkarları, iş adamları olarak bir kez daha Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek için bu kampanyayı başlatıyoruz. Kampanyamız bugün başlayacak yazılı, görsel basında ve sosyal medya mecralarında yoğun bir şekilde duyurulacaktır. Afiş ve pankartlarla Konya'mızın tüm esnaflarına ulaşılacak kampanyaya katılımları sağlanacaktır. 10 gün sürecek tanıtım ve bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyasından sonra 8 Şubat Perşembe günü kampanyaya katılan tüm esnaflarımız, tüccarlarımız sanatkarlarımız ve iş adamlarımız proje ortağımız olan STK'lar vasıtasıyla o günkü kazançlarını Gazze'deki kardeşlerine göndereceklerdir. Bu kampanyamızın hayırlı, bereketli olmasını, Gazzeli kardeşlerimizin yaralarına derman olmasını ve onların kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Konya esnafından 'Bir Günlük Kazancım Gazze'ye' projesi - Son Dakika


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