Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim - Son Dakika
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Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim

18.05.2022 10:39
Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim

Konya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir işbirliği çerçevesinde Filistin El-Halil Belediyesi itfaiyecilerine acil durum ve afetlere müdahaleyi geliştirmek amacıyla 6 gün süren "Temel İtfaiye Er Eğitim" programı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir işbirliği çerçevesinde Filistin El-Halil Belediyesi itfaiyecilerine acil durum ve afetlere müdahaleyi geliştirmek amacıyla 6 gün süren "Temel İtfaiye Er Eğitim" programı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Filistin El-Halil Belediyesi'nde görevli itfaiye çalışanlarına itfaiye eğitimi verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Devleti El-Halil Belediyesi arasında sürdürülen kardeş şehir işbirliği çerçevesinde acil durum ve afetlere müdahaleyi geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Temel İtfaiye Er Eğitimi, Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KİTEM) tarafından Filistin'de verildi. El-Halil Belediyesi itfaiyecilerine eğitimler; Kişisel Koruyucu Donanımlar, Yanma-Yangın Bilgisi, Söndürme Maddeleri ve Ekipmanları, Yangına Müdahale Esasları, Kurtarma Ekipmanları ve Kullanım Teknikleri, Trafik Kazalarına Müdahale, İş Sağlığı ve Güvenliği, Belediyelerde Afet Yönetimi ve İlk Yardım başlıklarında hem teorik hem uygulamalı olarak verildi. Eğitimler çerçevesinde Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde "İtfaiye Eğitmen Eğiticiliği" yapılması da planlanıyor.

El-Halil Belediyesi yöneticileri ve eğitime katılan itfaiyeciler, kardeş şehir Konya İtfaiyesi'nden aldıkları eğitimlerin çok faydalı geçtiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugüne kadar TİKA işbirliğiyle Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Gambiya ve Libya itfaiyelerine de eğitimler verdi. Konya İtfaiyesi Gürcistan ve Nijerya itfaiye teşkilatlarının da 2022 yılında planlanan eğitim sürecini sürdürüyor. - KONYA

Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim
Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim
Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim
Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Filistin, İtfaiye, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya İtfaiyesi'nden Filistinli itfaiyecilere eğitim - Son Dakika


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