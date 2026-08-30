Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Kulu ve Karapınar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kulu'da Kıbrıs Gazisi ziyaret edildi, şehit kabrine anıldı.

Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Kulu ve Karapınar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Beyşehir'de tören, Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Meydanı'ndaki tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde de törenlerle kutlandı. Her iki ilçede anıt alanlarında gerçekleştirilen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Törenlerin ardından ilçe yöneticileri makamlarında tebrikleri kabul etti.

Karapınar'da ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından şehitler rahmet ve minnetle anıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Kulu'da ise Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından Kaymakam Canpolat ve Belediye Başkanı Sertdemir, Kaymakamlık makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti. Kutlama programı kapsamında Kaymakam Canpolat, Belediye Başkanı Sertdemir ve ilçe protokolü, Kıbrıs Gazisi Mahmut Atçeken'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Heyet daha sonra Karacadağ Mahallesi'ne geçerek Şehit Yücel Taş'ın kabrini ziyaret etti. Şehit için dua edilmesinin ardından ailesine ziyarette bulunuldu.

Kaynak: İHA

Karapınar, Derebucak, Beyşehir, Konya, Yerel, Hüyük, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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