Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40'da Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü. - KONYA
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