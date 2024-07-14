Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
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Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen 15 Temmuz'u Anlattı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen 15 Temmuz\'u Anlattı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükeğen, Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında tarihi bir direniş sergilediğini vurgulayarak, şehitleri rahmetle anıp gazilere şükranlarını iletti. Ayrıca, FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin darbe girişimini unutmadıklarını ve üretim, ihracat ve istihdama devam edeceklerini belirtti.

14.07.2024 09:27
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında Türk Milleti'nin, hainlere karşı tarihi bir direniş sergilediğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, "Vatanımız için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Hain FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini, yaşananları asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Büyükeğen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimiz, 15 Temmuz ihanetine karşı, birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir direniş sergilemiştir. O gece milletimiz, demokrasiye olan inancını ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Konyalı sanayiciler olarak bizler de, şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizin refahını artırmak, ülkemizi geleceğe daha güçlü adımlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılından bu yana, son 8 yılda Konya olarak ihracatımızı 2.5 kata yakın artırarak 1 milyar 333 milyon dolardan, Cumhuriyet dönemi rekoru olan 3 milyar 305 milyon dolara taşıdık. Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasında yer alma başarısını gösterdik. Bize bu güzide vatanı emanet eden şehitlerimizin hatıralarını ebediyen yaşatmak, ekonomik kalkınmamızı sürdürmek ve rekabet gücümüzü daha da artırmak için şartlar ne olursa olsun üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika

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