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Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi'ni örnek alıyor - Son Dakika
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Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi'ni örnek alıyor

Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi'nin hizmetlerini takdirle izlediklerini ve ilçelerindeki çalışmaları için örnek aldıklarını söyledi. Akbuğa, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. İki belediye arasındaki kardeş belediye ilişkisi sayesinde birbirlerinden faydalandıklarını belirten Akbuğa, İduğ'un başarılı projelerine ve vizyonuna hayranlık duyduklarını ifade etti.

24.01.2024 - 14:26,  Güncelleme: 14:26
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Konya Tuzlukçu Belediyesi'nde üç dönemdir başkanlık görevini yürüten ve yeniden aday gösterilen Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi'nin hizmetlerini büyük bir beğeniyle takip ettiklerini ve ilçelerindeki çalışmaları için örnek aldıklarını söyledi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret eden Akbuğa, kardeş belediye ilişkisi içinde gördükleri destekler için teşekkür etti.

Konya Tuzukçu Belediye Başkanlığını yürüten ve2024 yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Nurettin Akbuğa, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Bornova Belediyesi ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akbuğa, "Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un desteklerini aldık, bilgi ve becerilerinden yararlandık, Bornova'ya katmış olduğu vizyondan çok esinlendik. Bu sayede biz de ilçemize çok katkı sağladık. Sayın başkanım Bornova'ya çok güzel hizmetler etti çok büyük projeler yaptı. Bu projeler gerçekten bir ilçe belediye başkanının altından kalkabileceği projeler değildi" dedi.

Başkan İduğ'un kiralık olan araç filosunu satın alarak bünyesine dahil edip fuzuli harcamaların önüne geçtiğini belirten Akbuğa, "Sosyal projelerle kültürel projelerle Bornova'ya ivme kazandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz. Başkanım İzmir'de bir vizyon, bir marka" diye konuştu. Akbuğa, Başkan İduğ'u yeniden aday olarak görmek istediklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa'ya teşekkür ederek, "Bu beş yıllık dönem içerisinde İzmir'de bir deprem yaşadık, pandemi yaşadık. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde görev aldık. Kardeşlik görevimizi bu dönem içiresinde diğer illerde, ilçelerde ihtiyaç olan yerlerde daha fazla yerine getirmeye çalıştık. Çünkü ulusal bir sorun yaşandı. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık dönemde yine birlikte çalışma fırsatımız olursa bu kardeşliği çok daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın üç dönemlik başkanlık deneyimlerinden faydalanmaya çalıştığını da belirten Başkan İduğ, "Ne kadar iyi projeler yaparsanız bir başka ile bir başka ilçeye aktarırsanız, başka insanlar da faydalanmış olur. Bizim böyle bir işbirliğimiz var. Ben bu açıdan sayın başkanımıza bugünkü ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemdeki başkanlığı için şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi\'ni örnek alıyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Bornova Belediyesi'ni örnek alıyor - Son Dakika


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