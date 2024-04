Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası\'nda Sporcularla Buluştu

Yerel

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve HayatPark'ta devam eden Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sporcu, sporcu aileleri ve sporseverlerle bir araya geldi.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla HayatPark'ta bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 4 Nisan'da başlayan ve farklı kategorilerdeki mücadelelerle devam eden turnuvayı ziyaret etti. Turnuvaya katılan sporcular, sporcu aileleri ve tenisseverler ile bir araya gelen Başkan Kotan, çocuk sporcularla tenis oynadı. Çocukları ve gençleri böyle bir turnuvada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kotan, seçim çalışmalarında da sıkça dile getirdiği gibi, spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini aktardı. Göreve gelmeden, daha önce belediyede hangi turnuvalar yapılıyorsa hepsinin devam etmesini istediğini söyleyen Başkan Kotan, "Çalışan arkadaşlarımız da bizim seçileceğimize ve bize inandığı için turnuvaları devam ettirdiler. Onlara bu konuda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek

Bu gibi turnuvaların her dalda devam edeceğini ve bunu mahallelere yayarak yapacaklarını kaydeden Kotan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyen gençler olarak, spora her zaman destek vereceğiz ve gençlerimize spor yolculuklarında destek olup kendilerini keşfetmelerini sağlayacağız. Gençlerin öncelikle hangi dalda spor yapacaklarını keşfetmeleri lazım. Biz belediye olarak en kısa sürede bununla ilgili bir projeyi hayata geçirip, gençlerimizin sporda ve sanatta kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar cumhuriyetimizin geleceği. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. 5 yıl boyunca güzel projeler yapacağız ve çok güzel hikayeler yazacağız. Cumhuriyetin sesi yine Konyaaltı'ndan yükselecek."

Ödül töreni 23 Nisan'da

Minik, yıldız, genç ve ustalar olmak üzere 4 kategorinin yer aldığı turnuvada, 302 yetişkin ve 104 çocuk olmak üzere 406 sporcu mücadele ediyor. Turnuva, 23 Nisan Salı günü yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek. - ANTALYA