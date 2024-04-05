Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Personelle Bayramlaştı

Yerel

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı öncesindeki son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Kotan, sabahın erken saatlerinde önce dış birimlere gitti, ardından da belediye binasındaki personelle bayramlaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı öncesinde son mesaide belediye personeliyle bayramlaştı. Sabah saatlerinde belediyenin dış birimleri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne giderek personelle bayramlaşan Başkan Cem Kotan, daha sonra belediye binasına gelerek buradaki personelle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programına, Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

"SİZLERİ ANLAYAN BİR BAŞKAN OLACAĞIM"

Bayramlaşmada personel ile sohbet eden Başkan Cem Kotan, güzel bir 5 yıl geçireceklerini dile getirdi. Kotan, "Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun. 5 yıl bir yolumuz var. Birlikte güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Buraya daha önce geldiğimde de söyledim, ben de bir işçiyim. Belediyelerde çalıştım. Elimizden geldiği kadar yaşadığınız tüm olumsuzlukları gidereceğim. Ama sizden de iyi bir motivasyonla çalışmanızı bekliyorum" diye konuştu.

"BENİMLE SIK GÖRÜŞECEKSİNİZ"

İşçilikten belediye başkanlığına geldiğini ifade eden Kotan, "Ben sizlerin yaşantısıyla bugünlere geldim. Ama ben o günleri unutmayacağım arkadaşlar. Ben de belediyenin farklı birimlerinde görev aldım. Yeri geldi müdürlük de yaptık. Sizi iyi anlayan bir belediye başkanı olmaya çalışacağım. Bir sorun olduğunda da birebir görüşebiliriz. Makama da gelirsiniz görüşürüz. Belediye başkanıyla görüşmeme diye bir olay yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi müdürünüzün, şefinizin çözemediği bir şey olursa beni bulun. Onların çözeceği şeylerde onlarla görüşün. Sizden tek ricam işinizi en iyi şekilde yapın. Ben belediye başkanı olarak işimi en iyi şekilde yapacağım. Konyaaltı halkına benim gibi hizmet etmezseniz sizlere karşı tek gönül kırgınlığım o olur" dedi.

"BELEDİYEYİ SİZLER TEMSİL EDECEKSİNİZ"

Belediyeyi personelin temsil ettiğini dile getiren Başkan Kotan, "Nasıl ben bir yere gittiğimde belediye başkanı olarak sizleri temsil ediyorsam siz de çıktığınız her yerde beni temsil edeceksiniz. Sizin yaptığınız her hata bana gelecek arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü hatadan sonra Cem bu işi yapamıyor diyecekler. Siz beni temsil ediyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar sizin hakkınızın hukukunuzun yanında olacağım" diye konuştu.

"KONYAALTI'NIN HUZURUNA HUZUR KATACAĞIZ"

Kotan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Konyaaltı'nın huzuruna huzur katmaya geliyoruz. Sizin içinizde huzur kalmazsa ben Konyaaltı'na huzur dağıtamam. Sizin mutlu ve huzurlu olmanız lazım. Ben size karşı üstüme düşen tüm görevleri yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Yapamadığım yerde gelip size açıklamasını yapmaktan da çekinmem. Çünkü ben işçilikten geliyorum. Ben de o maaşla çocuğumu büyüttüm. Sizden tek ricam şu: İşinize yoğunlaşın. Ben de sizden aldığım güçle hizmetime yoğunlaşayım. Benim anlayışım huzur ve mutluluk üzerine kurulu. Çalıştığınız yerde huzur ve mutluluk sağlamazsanız gerçekten üretim yapamayız. Hiçbir hizmeti sunamayız. Bayram tatilini iyi değerlendirin. Dinlenin. Dinlendikten sonra birlikte bir 5 yıl çok güzel hizmet edeceğiz."