 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaaltı Belediyesi 2024'te 300 bin çiçek ve fidan dikmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Belediyesi 2024'te 300 bin çiçek ve fidan dikmeyi hedefliyor

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında ilçede 300 bin çiçek ve fidan dikimi yapmayı hedefliyor. Belediye tesislerinde üretilen çiçek ve fidanlar, ilçedeki park ve bahçelere dikiliyor. Ziraat mühendisi Hilmiye Kaim, çiçek ve fidan üretimiyle belediyenin tasarruf sağladığını belirtti.

05.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:29
Abone Ol

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki refüj ve parklara kendi ürettiği çiçek ve fidanları dikmeye devam ediyor. Belediye ekipleri 2024 yılında park ve bahçeleri 300 bin çiçek ve fidan ile güzelleştirecek.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında ilçede 300 bin çiçek ve fidan dikimi yapmayı hedefliyor. Belediye tesislerinde üretilen çiçek ve fidanlar, ilçedeki park ve bahçelere dikiliyor.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Hilmiye Kaim, 2024 yılında 300 bin çiçek ve fidan üretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Mevsimlik çiçek üretimimizin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlediği bir üretim kapasitesi var. Yıllık 300 bine yakın çiçek ve fidan üretimi yapıyoruz. Park ve bahçe alanlarımız her yıl genişliyor. Biz de bu yıl 300 bin çiçek ve fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Kaim, çiçek ve fidan üretimiyle belediyenin ciddi anlamda tasarruf da sağladığını söyledi. Daha çok mevsimlik çiçek türlerinin üretimini yaptıklarını belirten Kaim, "Menekşe, rozet çiçeklerimiz üretimde ön planda. Belediyemiz bünyesinde bulunan fidanlık ve sera alanımızda Park Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği yıllık üretim hedefi kapsamında mevsimlik çiçek, çalı grubu, yer örtücü türler gibi iç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapıyoruz. Mevsimlik çiçek bitkilerimiz yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılmaktadır. Kışlık bitkilerimiz menekşe, lahana, çin karanfili üretimimizde dikkat çeken türler arasındadır. Yazlık üretimimiz de ise rozet çiçeği, petunia ve kadife çiçeği daha çok tercih edilmektedir" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi 2024\'te 300 bin çiçek ve fidan dikmeyi hedefliyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Konyaaltı Belediyesi, Tarım, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi 2024'te 300 bin çiçek ve fidan dikmeyi hedefliyor - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı

Son Dakika
12:54 İstanbul'da Mossad ajanlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi 2024'te 300 bin çiçek ve fidan dikmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement