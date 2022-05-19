Konyaaltı Belediyesi'nin Gençlik Konserleri'ne Yoğun İlgi

Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Konserleri'nin ilkinde sanatçı Cengiz Ateş sahne aldı. Müzikseverler, Cengiz Ateş'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sanatçı Cengiz Ateş sahne alırken, alanı dolduran vatandaşlar gece boyunca şarkılara eşlik etti.

Belediyenin sahil tarafında düzenlenen konserde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası da sahnedeki yerini aldı. Uzun süredir belediyenin müzik akademisinde eğitim alan genç müzisyenler, sahnede usta müzisyenleri aratmadı.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, alanda bulunan izleyicilere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını ileterek, "Burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki Ulu Önderimiz bizlere, gençlerimize böyle değerli bir emaneti bıraktı" dedi.

Gençler için durmadan çalıştıklarını belirten Bostan, düzenledikleri etkinler ile 19 Mayıs coşkusunu tüm Antalyalılara yaşatmak istediklerini dile getirdi. Bostan, 19 Mayıs (bugün) akşam saat 21.00'de Ufuk Beydemir konseri ile kutlamaların süreceğini söyleyerek, tüm Antalyalıları konsere davet etti.