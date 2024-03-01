Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi Okullarda Tatbikat Gerçekleştirdi

Yerel

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Sivil Savunma Günü dolayısıyla arama kurtarma köpeği Zeyna ile ilçedeki okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Sivil Savunma Günü dolayısıyla bir dizi tatbikat gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile ilçede bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı yaptı. Tatbikatta öğrencilere olası afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat sonunda öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nin çocuklara yönelik hazırladığı afet bilinci konulu 'Tehlike Avcısıyız' adlı kitabı ile kumbara hediye edildi.

SİVİL SAVUNMANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, Sivil Savunma Günü'nde acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı için okullara gittiklerini söyledi. Toprak, "İlçemizde bulunan okullarda öğrencilerimize acil durumda neler yapmaları gerektiğini, sivil savunmanın anlam ve önemini, arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdik. Öğrencilerimize yapmaları gerekenleri arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile birlikte gösterdik" dedi.