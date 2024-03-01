Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Sivil Savunma Günü dolayısıyla arama kurtarma köpeği Zeyna ile ilçedeki okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediyesi, Sivil Savunma Günü dolayısıyla bir dizi tatbikat gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile ilçede bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı yaptı. Tatbikatta öğrencilere olası afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat sonunda öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nin çocuklara yönelik hazırladığı afet bilinci konulu 'Tehlike Avcısıyız' adlı kitabı ile kumbara hediye edildi.
SİVİL SAVUNMANIN ÖNEMİ ANLATILDI
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, Sivil Savunma Günü'nde acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı için okullara gittiklerini söyledi. Toprak, "İlçemizde bulunan okullarda öğrencilerimize acil durumda neler yapmaları gerektiğini, sivil savunmanın anlam ve önemini, arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdik. Öğrencilerimize yapmaları gerekenleri arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile birlikte gösterdik" dedi.
Son Dakika › Yerel › Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi Okullarda Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?