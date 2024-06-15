Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Mihriban Sarı oldu

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Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin yeni dönem başkanı Öğretmenevleri Mahallesi Muhtarı Mihriban Sarı oldu.

Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezinde saat 15.00'da başlayan başkanlık seçimlerine 39 muhtardan 37'si katıldı. Seçimlerde 2'si kadın 4 muhtar Konyaaltı Muhtarlar Derneğinin başkanı olmak için yarıştı. Yapılan oylamanın ardından Öğretmenevleri Muhtarı Mihriban Sarı, 15 oy ile ipi göğüsleyerek Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin başkanı oldu. Adaylardan Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük 11 oy, Uncalı Mahallesi Muhtarı Mehmet İbik 10 oy, Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın ise 1 oy aldı.

Konyaaltı Muhtarlar Derneğinin ilk kadın başkanı olan Mihriban Sarı başarısının arkasında güven duygusunun yattığını ifade etti. - ANTALYA