Konyaaltı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

09.07.2022 13:59
Konyaaltı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Siteler, Altınkum ve Liman Mahalleleri'nde oluşturduğu kurban kesim alanlarında vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Siteler, Altınkum ve Liman Mahalleleri'nde oluşturduğu kurban kesim alanlarında vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar için Siteler, Altınkum ve Liman mahalleleri olmak üzere 3 ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Siteler ve Liman mahallelerinjn kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvanların kesimi yapılırken, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvanların kesimi yapıldı. Daha önceden online olarak kurban kesimi için randevu verilen vatandaşların işlemleri, hijyen kurallarına da dikkat edilerek sırasıyla yapıldı. Kurban Bayramı'nda iyi dileklerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanındayız. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz. Gerekli tüm hijyenik koşulları alıp, uzman kasaplarımızı görevlendirdik" dedi.

ÜCRETSİZ KURBAN KESİMİ

Üç ayrı noktada hijyenik bir ortamda vatandaşların kurban hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Esen, özellikle şehir merkezinde kurban kesimi için uygun temiz alan bulmanın zorluğunu bildiklerini dile getirdi. Oluşturdukları randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verdiklerini belirten Esen, "Yapılan işlemlerin ücretsiz olması da vatandaşlarımızın ekonomilerine az da olsa katkı sunuyor. Belediyemiz adına vatandaşlarımıza hizmet eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

"HİJYENİK BİR ORTAM, HİZMETTE SINIR YOK"

22 yıldır Konyaaltı'nda ikamet ettiğini belirten Ragıp Bakır, Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinden yıllardır memnun olduğunu söyledi. Bakır, "Kurban kesmek özellikle büyük şehirlerde meşakkatli bir iş. Belediyemiz sağ olsun, her türlü desteği vererek bizleri çok memnun ediyor. Biz de bu kolaylıktan dolayı Belediye Başkanımıza başta olmak üzere, herkese çok çok teşekkür ediyoruz" dedi. Belediye tarafından verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Başpınar ise, "Oldukça hijyenik bir ortam. Hizmette sınır yok. Temiz işçilik yapılıyor ve gölge bir alanda kurbanlarımız kesiliyor. Çok fazla sıra beklemeden de sıramız geliyor. Bu konuda bizlere yardımcı olan Konyaaltı Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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