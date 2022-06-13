Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği - Son Dakika
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Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği

13.06.2022 12:51
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ile yenileme seferberliği başlattı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ile yenileme seferberliği başlattı. Başkan Esen, "Konyaaltı'nda yaşam kalitesini yükseltiyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte, ilçe genelinde bozulan yollarda onarım ve sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler bir yandan yayla yollarında onarım ve iyileştirmeler yaparken, diğer yandan ise ilçe merkezindeki deforme olan yolların onarım ve yenilemesini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde asfalt çalışmasına başlanan Sarısu Mahallesi 122, 138 ve 153'üncü sokaklar ve Kuşkavağı Mahallesi 530 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, Mollayusuf Mahallesi 1420 ve Arapsuyu Mahallesi 630 sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

Otopark sorunu çözüldü

Yayla ve ilçe merkezinde yolların onarım ve yenileme çalışmalarının yanında, kaldırım çalışmalarına da hız veren Konyaaltı Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan boş alandaki otopark çalışmasını da tamamlayarak bölgede yaşanan otopark sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Diğer yandan, Liman Mahallesi 62'nci sokakta başlanan kaldırım çalışmasını da bitiren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz ayları boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

"Vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Konyaaltı'nın yaylalarında ve ilçe merkezinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranan yolları kazıyarak yerine sıcak asfalt ile yenileme yaptıklarını söyledi. Son olarak Arapsuyu Mahallesi 630 sokakta mevcut yıpranmış asfaltı iş makinesiyle yerinden söktüklerini ifade eden Esen, bu işlem sonrasında da sokağı modern bir görünüme kavuşturmak için sıcak asfalt serimine başladıklarını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle ekiplerin farklı mahallelerde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Esen, "Arapsuyu Mahallemizde yaptığımız yol çalışmasını da kısa sürede tamamlayacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği
Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda onarım ve yenileme seferberliği - Son Dakika

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