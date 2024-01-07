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Konyalı bir esnaf AK Parti'yi eleştirerek Gelecek Partisi'ne destek verdi - Son Dakika
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Konyalı bir esnaf AK Parti'yi eleştirerek Gelecek Partisi'ne destek verdi

Konya'da bir esnaf, AK Parti'nin halkı unuttuğunu ve zengin partisi haline dönüştüğünü söyleyerek Gelecek Partisi'ne destek verdiğini belirtti.

07.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:04
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TANER ÖZAY

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ve Konya Kadınhanı İlçe Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş esnaf ziyaretlerinde bulundu. Konyalı bir esnaf eskiden AK Partili olduğunu ancak AK Parti'nin halkı unuttuğunu söyleyerek "Tamamen değişken bir parti oldu. Zengin partisi oldu. Artık bizim partimiz değil" dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinin Konya Kadınhanı İlçe Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş ile birlikte Kadınhanı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

"HÜKÜMET SINIFTA KALDI"

Ekici'nin ziyaret ettiği bir kasap iktidarı eleştirdi. Kendisinin de bir dönem AK Partili olduğunu ancak artık oy vermediğini söyleyen esnaf şunları söyledi:

"İnsanların alım gücü yok. Bir dengesizlik var. Her şeyde siyasette olsun… Ben çekinceli konuşmam, doğalı neyse onu konuşurum. Bu seneki dönemde hükümet çok sınıfta kaldı. Niye sınıfta kaldı? En azından bizim burada belediye olsun, insanlara, şahıslara iş yapar oldu. Grupları bıraktılar şahsa döndüler. Herkes kendi menfaatinde. Halkı unuttular. Asgari ücret mesela. Memur 42-45 lira, emekli 10 lira… Sosyal medyada da takip ediyoruz, bu çok dikkat çekiyor. Benim abimdi. Konya'da esnaf o da. Biraz abes olmasın ama AK Partiliydi. Şimdi 'kesinlikle oy atmam' diyor. 'O iş bitti' diyor. Şimdi çok sıkıntılı dönem. Gerçekten bu dönem ben de vermedim şahsen. Niye? Çünkü zor durumdayız. Bak esnafa, hiçbir talep yok. Hep ne varsa büyük yatırımcılara ama bizim gibi vergisini ödeyen küçük esnafları hiçe sayıyorlar. Bizlere 'gidin siz fabrikalarda çalışın bu işlerle uğraşmayın' diyorlar. Şu anki durum o yani."

"ARTIK BİZİM PARTİMİZ DEĞİL"

AK Parti'nin zengin partisi haline dönüştüğünü ifade eden esnaf, "En azından bu siyaset her işlerinde konuşan bir şey yani. Adamlar mesela 'Kesinlikle ödenek vermeyeceğiz' diyorlar. Biz de vatandaşın şeyine göre mesela… Ama bizde bunun bilincindeyiz tabi. Görüyoruz, yaşıyoruz. Yani diğer dönemler, 2016'da gibi değil. Tamamen değişken bir parti oldu. Zengin partisi oldu artık. Artık bizim partimiz değil. Ben bu görüşteyim" şeklinde konuştu.

Konyalı bir esnaf AK Parti\'yi eleştirerek Gelecek Partisi\'ne destek verdi
Kaynak: ANKA
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