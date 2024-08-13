Konya'da Su Faturalarına İsyan: 'Su Faturamı Ödeyemez Duruma Geldim' - Son Dakika
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Konya'da Su Faturalarına İsyan: 'Su Faturamı Ödeyemez Duruma Geldim'

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Konya'da yaşayan Fevzi Özkaya, yüksek gelen su faturalarına isyan etti. Özkaya, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini belirterek, dar gelirli vatandaşların nasıl ödeyeceğini sordu. Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek belediyelere yönelik bir çalışma yapılmasını ve fiyat artışlarına son verilmesini istedi.

13.08.2024 16:50  Güncelleme: 17:25
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TANER ÖZAY

(KONYA) - Konya'da yaşayan Fevzi Özkaya, yüksek gelen su faturalarına isyan etti. Özkaya, "Şu anda su faturaları elektrik faturalarını geçmiş bulunmaktadır. Ben dar gelirli bir vatandaş olarak konuşuyorum. Ben bugüne kadar sırf AK Parti'ye oy verdim ama şu saatten sonra benden oy beklemesin. Su faturamı ödeyemez duruma geldim" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Fevzi Özkaya, yüksek gelen su faturalarından dert yandı. Konyalı vatandaş şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçimlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay kendi kazandı ve başka beldeleri kaybetti diye şu anda su faturaları elektrik faturalarını geçmiş bulunmaktadır. Örnek veriyorum elektrik faturası şu anda bana 280 TL gelirken su faturaları 460- 500 TL'ye kadar dayandı.

"Dar gelirli vatandaş nasıl ödeyecek?"

Ben serbest çalışan bir işçi olduğumdan dolayı zorlanıyorum. Yaz dönemini bir şekilde atlatıyoruz ama bu kış dönemini nasıl atlatacak bu millet? Ben bir şekilde ödüyorum ama dar gelirli vatandaş nasıl ödeyecek? Ben buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu belediyelere yönelik bir çalışma yaparak su faturaları ve marketlerdeki fiyat artışlarına bir son versin. Eğer yapamıyorlarsa da belediye başkanlıklarını bıraksınlar. Ben dar gelirli bir vatandaş olarak konuşuyorum. Ben bugüne kadar sırf AK Parti'ye oy verdim ama şu saatten sonra benden oy beklemesin. Ben dar gelirli vatandaşım hıncını çıkarmasın benden.

"Su faturamı ödeyemez duruma geldim"

Su faturamı ödeyemez duruma geldim. Benim 8 yaşında evladım var bunu büyütene kadar ne çekeceğim? Şu anda Konya'da 15 bin TL'nin altında ev kirası yok. Ekmeğin tanesi olmuş 9 TL. Şekerin 5 kilosu olmuş 190 lira. Bir markete giriyoruz 3- 4 bin lira ile marketten çıkıyoruz. Asgari ücret kaç para? 17 bin TL. Adam 15 bin TL ev kirası veriyor 4 bin TL de market alışverişi yapıyor etti 21 bin TL. Bunun içinde elektrik suyu yok asgari ücretli direkt ekside."

Kaynak: ANKA

AK Parti, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Su Faturalarına İsyan: 'Su Faturamı Ödeyemez Duruma Geldim' - Son Dakika

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