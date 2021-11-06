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Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı - Son Dakika

Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı

06.11.2021 12:06

Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı İstiklal Marşı'nın her kıtasına ait resim sergisi düzenlendi Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm tarihinin son dört rakamı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının son dört rakamı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100.

Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı

İstiklal Marşı'nın her kıtasına ait resim sergisi düzenlendi

DENİZLİ - Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm tarihinin son dört rakamı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının son dört rakamı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son dört rakamının işaret ettiği koordinatlarının çıktığı Pamukkale Üniversitesi'nin bahçesine anıtlar koyuldu. İstiklal Marşının her kıtasına ait resim sergisi de düzenlediklerini belirten Rektör Kutluhan, "Bu yıl üniversitede 32 adet çalışma yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin yayınladığı genelge kapsamında Pamukkale Üniversitesi'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu' düzenlenirken öğrencilerde çeşitli sergiler oluşturdu. İstiklal Marşının her kıtasına ait resim sergisi oluşturan öğrenciler, 10 kıtasını okuyunca kendilerine ilham olan resmi buraya nakşettiler. Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm tarihinin son dört rakamı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının son dört rakamı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son dört rakamın işaret ettiği koordinatlarının çıktığı Pamukkale Üniversitesi'nin bahçesine ise anıtlar koyuldu. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İstiklal Marşı'nın anlaşılması için bugüne kadar edebiyat ve tarihi alanda çok büyük çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Farklı bir sempozyum düzenledik"

Çalışmalar hakkında bahseden Rektör Ahmet Kutluhan, "Pamukkale Üniversitesi bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum İstiklal Marşını ve Mehmet Akif'i anma sempozyumu. İstiklal Marşını anlaşılması için bugüne kadar edebiyat ve tarih alanlarında çok büyük çalışmalar yapıldı. Hatta bu yıl kendi üniversitede 32 adet bu çalışma yapıldı. Farklı bir sempozyum düzenledik. İstiklal Marşının anlaşılmasında tıpçıların, iktisatçıların, kimyacıların görüşlerini aldık. 'İstiklal Marşını okuyunca ve ya okuyunca ne hissediyorlar, bunların yansımaları nelerdir?' sorularına cevaplar aldık. Çok güzel güzel çalışmalar oluştu. Öncelikle metin madenciliği çalışması yapıldı. Metin madenciliğinde İstiklal Marşımızın, Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa'da, Ortadoğu'da ki marşlara hiç benzemediği ortaya koymuş" dedi.

"2000 yılı üstünde doğumlu gençlerde yapılan çalışmada aynı duygu ve düşüncelerin devam ettiğini gösteriyor"

İstiklal Marşı'nın 100 yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Rektör Ahmet Kutluhan, "Diğer taraftan duygu bulutu çalışması yapılmış. 2000 yılı üstünde doğumlu gençlerde yapılan çalışmada aynı duygu ve düşüncelerin devam ettiği, İstiklal Marşının milli marş olduğu, vatan sevgisinin, özgürlük anlayışının devam ettiği görülüyor. İstiklal Marşı okuduktan sonra tansiyonu düşürdüğü, insanı sakinleştirdiği, güven ortamı sağladığını gösterdiler. Psikolojik değerlendirmeler sonucunda bir kararlılık ve güven ortamı oluşturduğu vurgulandı. İstiklal Marşının her kıtasına ait resim sergisi görüyorsunuz. Bunları da öğrenciler yaptı. On kıtasını okuyunca kendilerine ilham olan resmi buraya nakşettiler. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Müdürümüz topografya olarak çok güzel bir çalışma yaptı. Mehmet Akif'in doğum ve ölüm tarihinin son dört rakamını, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılının son dört rakamını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son dört rakamı koordinatlarının bizim bahçemizde olduğunu tespit etti. biz oralara da küçük anıtlar koyduk" ifadelerini kullandı.

Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı
Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı
Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı
Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı - Son Dakika


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