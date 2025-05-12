Kopan Kulak Memesi Süpermikrocerrahi ile Yeniden Dikildi - Son Dakika
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Yerel

Kopan Kulak Memesi Süpermikrocerrahi ile Yeniden Dikildi

Gaziantep'te kopan kulak memesi süpermikrocerrahi ile başarıyla yerine dikildi, hasta memnun.

12.05.2025 17:14
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Kopan kulak memesi süpermikrocerrahi ile yerine dikildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vatandaşın kopan kulak memesi, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan süpermikrocerrahi operasyonuyla tekrar yerine dikildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde süpermikrocerrahi operasyonuyla önemli bir sağlık başarısına imza atıldı. 40 yaşındaki erkek hasta Fadil Karakan, kulak memesinin tamamen kopması nedeniyle hastaneye başvurdu. Plastik Cerrahi ve Mikrocerrahi ekibinin hızlı değerlendirmesi sonrası, 2 saat süren başarılı bir operasyonla kulak memesi yerine dikildi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Serkan Tokgönül, Op. Dr. Hüseyin Demir ve Op. Dr. Ahmet Coşar, süpermikrocerrahi yöntemiyle milimetreden küçük damarların onarıldığını, bu sayede dokunun yeniden kanlanmasının sağlandığını belirtti. Mikrocerrahi ekibi sorumlusu Dr. Tokgönül cerrahi ekip, operasyon sonrası kulak memesinin canlılığını koruduğunu ve hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

"İleri düzey cerrahi işlemler konusunda güçlü bir altyapıya ve deneyimli ekiplere sahibiz"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, operasyonun hem teknik açıdan hem de hasta memnuniyeti yönünden önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Hastanemiz ileri düzey cerrahi işlemler konusunda güçlü bir altyapıya ve deneyimli ekiplere sahiptir. Bu tür vakalar, multidisipliner yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

"Hem sağlık açısından hem de estetik açıdan gayet memnunum"

Operasyon sonrası duygularını paylaşan hasta Fadil Karakan, "Kulağımın ilk kopan parçasını bulduğumuzda çok tedirgin olduk. Bir daha eskisi gibi olmaz diye düşündük. Çok şükür, şu anda eski görüntüsüne kavuştu ve gayet mutluyum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kopan Kulak Memesi Süpermikrocerrahi ile Yeniden Dikildi - Son Dakika

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